Miriana Trevisan, cosa è successo con Raffaella Fico?/ Rapporti tesi al GF VIP

Miriana Trevisan, un vero leader

Miriana Trevisan si è dimostrata concorrente forte e leader del gruppo del Grande Fratello Vip, e la sua azione ha portato alla luce le scuse di Francesca, la responsabile della situazione creatasi. Che la bella Cirpiani un po’ cada dalle nuvole è noto a tutti, ma la concorrente si è ulteriormente giustificata dicendo che le forti emozioni per avere incontrato il suo fidanzato durante la diretta di lunedì, l’ha scombussolata a tal punto da non avere udito i diversi comandi di “Freeze” ai quali non si è adeguata continuando le sue attività come se nulla fosse.

Dal punto di vista delle nomination del Grande Fratello Vip, lunedì sera Miriana ha nominato il povero paragnosta Giucas Casella, comportandosi nei confronti del ‘mago’ romano allo stesso modo di Amedeo Goria, ma è il rapporto con Raffaella Fico nelle ultime ore che ha destato interesse soprattutto sui social.

Miriana Trevisan, cosa è successo con Raffaella Fico?

Che è successo tra le due showgirl al punto di portare Raffaella, assieme a Manuel e Alex alla nomination segreta di Miriana?

La lite, perché lite è stata, nasce proprio dall’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ che ha accusato la Fico di allontanare da lei Francesca Cipriani con la quale la Trevisan aveva tessuto un buon rapporto d’amicizia. Le stesse accuse Miriana le ha amplificate dicendo alla Fico che oltre Francesca sta allontanando da lei (gelosia? strategia?) anche Annett Stephens e la Fico, partenopea dal sangue calliente le ha risposto con toni molto accesi di essere una persona falsa, anzi, le testuali parole sono state: ‘Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso

. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno’. Se son rose sfioriranno nelle prossime puntate e tra le due donne si prevedono trincee.



