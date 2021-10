Miriana Trevisan: “Non riesco a baciare Nicola Pisu”/ Per lei il flirt è solo un gioco al GF VIP?

Miriana Trevisan fa nuovamente un passo indietro nei confronti di Nicola Pisu? Quest’ultimo, anche durante l’incontro con mamma Patrizia Mirigliani, ha ribadito il proprio interesse per la showgirl che è apparsa rassicurata dalle parole della Mirigliani che ha spiegato di non aver nulla contro di lei. Tuttavia, la Trevisan pare faccia ancora fatica a lasciarsi totalmente andare. Dopo la diretta della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, dopo essersi ripresa da un leggero malore, ha trascorso del tempo in veranda con Katia Ricciarelli con cui ha parlato del suo rapporto con Nicola.

Ricordando il video mandato da Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha punzecchiato Miriana Trevisan. “Sotto le coperte vi siete dati questo bacio…Era anche l’ora…”. La risposta della showgirl tuttavia, non è stata quella che in tanti si sarebbero aspettati dopo giorni di abbracci e coccole.

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan non c’è ancora stato un vero bacio. A svelarlo è stata proprio Miriana durante la chiacchierata con Katia Ricciarelli a cui ha raccontato di non riuscire a dare un vero bacio a Nicola. “Ci siamo dati giusto un bacino…Non riesco proprio…Che rabbia… Ma no Katia, io lo faccio credere, ma alla fine non c’è stato…C’è stato un bacino…”, ha ammesso la Trevisan.

Le parole della showgirl hanno scatenato il dibattito sui social dove si è riaperta la discussione sull’interesse di Miriana per Nicola. In molti continuano a non credere all’interesse della Trevisan che, però, in casa, ribadisce di non voler correre e di voler vivere le emozioni senza alcuna aspettativa. Nicola accetterà questa sua decisione?

