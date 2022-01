Miriana Trevisan/ Da Pago a Biagio D’Anelli: brutte notizie in diretta al GF Vip?

Nell’ultimo periodo Miriana Trevisan ha vissuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 un periodo pieno di difficoltà iniziato con l’eliminazione di Biagio D’Anelli fino ad arrivare alle discussioni con Katia Ricciarelli in cui la cantante ha ammesso pubblicamente di non ritenere la showgirl una buona madre dato il suo comportamento all’interno della casa.

Una bella sorpresa però potrebbe presto arrivare per Miriana Trevisan che ha più volte auspicato ad una sorpresa da parte di Biagio D’Anelli con il quale all’interno della casa sembra sia nata una vera e propria storia d’amore. Anche l’opinionista ha più volte ribadito la sua disponibilità ad effettuare la quarantena per poter entrare all’interno della casa e riabbracciare la showgirl. L’incontro, però, al momento è rimandato di un po’, visto che Biagio proprio oggi ha rivelato di aver contratto il Covid.

Miriana Trevisan punta ad arrivare infondo al Grande Fratello Vip 2021

Nonostante le diverse difficoltà e la lontananza da Biagio D’Anelli, Miriana ha tutta l’intenzione di arrivare fino alla fine del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e nonostante le critiche ricevute durante le scorse puntate dagli altri concorrenti la showgirl ha un forte sostegno del pubblico e ha ammesso a Barù di credere di portare all’interno del reality dei buoni messaggi, affermando: “Porto qui la gentilezza”. Miriana ha ammesso di partecipare al Grande Fratello Vip 2021 per mandare un messaggio di: “Libertà femminile e di ricominciare a vivere anche come donna”.

Forte del supporto dei fan all’esterno della casa Miriana Trevisan ha confessato al coinquilino di non voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021 prima del previsto soprattutto perché “I giochi si portano fino in fondo” confessando di aver già raggiunto il suo traguardo personale durante lo show ma di non volerlo lasciare per il supporto che i fan continuano a farle sentire quotidianamente con gli aerei e con il televoto.



