Miriana Trevisan, duro sfogo: “Sono stufa”/ “Basta attaccarmi così, per me è…”

Miriana Trevisan si lascia andare ad un amaro sfogo dopo la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quali si è scontrata con Nathaly Caldonazzo, Delia Duran e Soleil Sorge. L’ex ragazza di Non è la Rai che è stata difesa dalla sola Adriana Volpe, dopo essere stata criticata anche da Sonia Bruganelli che ha trovato incoerente la sua scelta di candidare all’eliminazione Alessandro Basciano che ha poi lasciato la casa e non Soleil Sorge, si è sfogata ammettendo di essere stanca di subire continuamente critiche dopo quasi sei mesi di permanenza all’interno della casa più famosa d’Italia.

“Sono stanca, è stata pesante per me ieri sera. La mia gentilezza la vedono come una fragilità. Cosa vogliono da me? Sono stufa che mi attaccano così” ha sbottato Miriana sfogandosi con Davide Silvestri che, a sua volta, continua ad essere arrabbiato con Lulù Selassiè per essere stato nominato da lei.

Dopo quasi sei mesi, Miriana Trevisan non nasconde di essere stanca. Alla finalissima del Grande Fratello Vip mancano solo due settimane. Miriana, tuttavia, non è ancora certa di poter arrivare al 14 marzo, ma in vista del rush finale, Manila nazzaro la sprona a reagire e a ritrovare l’energia con cui ha conquistato il pubblico.

“Le persone come te e me non sono per questo show. Gli scontri sono belli, ma se non ci fosse quel conforto che da Miriana qui dentro non ci sarebbe solo costruzione. Non ci si può solo scontrare”, ha detto l’ex Miss Italia. “Il problema è che diciamo la verità”, ha concluso Miriana che ha ribadito di essere stata sempre vera e sincera.

