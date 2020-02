Miriana Trevisan e il figlio Nicola Settembre/ “Pago? Merita una seconda possibilità”

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, si schiera al suo fianco in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. L’ex marito è in nomination, quindi ha deciso di suonare la carica per lui sui social con un post molto significativo. «Lui, nonostante tutto, ha dato una seconda possibilità. Diamola anche a lui». Evidente il riferimento a Serena Enardu, la fidanzata di Pago. Lui le ha dato una seconda chance dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip, quindi Miriana Trevisan ritiene che non vada penalizzato per questo. «Forza Pago», ha poi concluso per completare la didascalia del post che ha pubblicato su Instagram. Ma importante è anche quanto ha scritto nell’immagine condivisa, anche perché suona come un altro, l’ennesimo, attacco a Serena Enardu. «La società spesso perdona il criminale, ma non perdona mai il sognatore». Un concetto un po’ troppo estremo per usarlo come paragone, ma è comunque significativo per capire la posizione di Miriana Trevisan, che resta sempre dalla parte dell’ex marito, nonché padre di suo figlio Nicola Settembre.

MIRIANA TREVISAN E IL FIGLIO NICOLA SETTEMBRE SU PAGO

A proposito del figlio di Pago e Miriana Trevisan, cosa sappiamo? Si chiama Nicola Settembre, visto che il nome all’anagrafe del papà è Pacifico Settembre. È nato dalla relazione di dieci anni tra il cantante e la showgirl, che hanno mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione. «Sono contenta di aver avuto un figlio con lui, è un bravo papà», ha dichiarato Miriana Trevisan, che nelle scorse settimane era pure entrata nella Casa più spiata d’Italia, ammettendo che dopo l’ingresso di Serena Enardu il figlio non era poi così contento di seguire il padre all’interno del reality. «Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui», aveva dichiarato a Spy nei giorni scorsi. E quindi il figlio Nicola Settembre le avrebbe detto: «Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io». Ma è andata proprio così? Una cosa è sicura: il rapporto tra padre e figlio è comunque splendido. Come è forte il legame tra Pago e Tommaso Enardu, il figlio dell’attuale compagna.





