Miriana Trevisan Vs Serena Enardu e Pago/ “Clizia e Paolo sono puri a differenza…”

Ancora una volta si parla di Pago e Serena Enardu e, soprattutto, dell’eliminazione di quest’ultima dal Grande Fratello Vip 2020. A Mattino5 è ospite anche Miriana Trevisan che ospite in collegamento dice ancora la sua a riguardo e non solo lanciando quella che sembra essere una chiara frecciatina proprio ai danni di Pago e della sua compagna. Ma qual è la frase che ha pronunciato l’ex star di Non è la Rai? Commentando la storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia, Miriana ha dichiarato: “Clizia e Paolo mi piacciono, li vedo concorrenti puri non come altri. Non sono contro il mondo ma sono con il mondo”. In molti hanno pensato subito che la frecciatina sia rivolta proprio alla bella sarda che nei giorni scorsi si è dimostrata contro la famiglia di Pago a cominciare dal fratello.

MIRIANA TREVISAN CONTRO PAGO E SERENA ENARDU?

Riguardo al suo ex marito ha poi rivelato: “Pacifico è fatto così, è proprio corporeo, assomiglia molto a mio figlio, è testardo e deciso ma non mi sono piaciute le parole di Serena Enardu. Se vuoi perdono impara a darlo, impara ad accogliere se vuoi essere accolto, ha esagerato”. E le lacrime di Serena Enardu al messaggio del figlio? Anche su quello Miriana dice la sua in modo coerente e sincero tanto da beccarsi i complimenti di Federica Panicucci: “Pago è legatissimo a Tommaso, anche mio figlio è legato a Tommaso. Nicola mi ha sempre riportato una donna molto dolce quelle volte che mio figlio è stato in Sardegna con lei”. Lory Del Santo non ci sta e risponde: “Se uno è gentile lo è sempre…” e Francesco Mogol rilancia: “Io credo che sia una madre straordinaria, si sono visti due occhi sinceri nel momento in cui è arrivata la lettera del figlio”. Chiude Valerio Merola con un chiaro: “Finalmente il pubblico ha vinto”.

