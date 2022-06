Miriana Trevisan, ex marito e fidanzati/ Da Pago a Biagio D’Anelli: “Non mi pento di niente”

Miriana Trevisan, la fine della storia d’amore con Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan ospite di Verissimo – Le Storie “racconta dei suoi esordi con Gianni Boncompagni a quell’errore commesso verso Matteo Salvini. Non solo, spazio anche all’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip che l’ha portata nuovamente nelle case degli italiani. Proprio nella casa di Cinecittà è stata spesso oggetto di critiche per le sue scelte, ma ad oggi rifarebbe tutto. A cominciare dal flirt con Biagio D’Anelli terminato una volta uscita dal GF VIP.

Miriana Trevisan e Pago/ Pizzicati in Sardegna per le vacanze, tra complicità e...

“In questo momento sono single e niente, dovrò trovare un po’ di tempo per conoscere qualcuno, ne abbiamo poco per adesso. Sono una persona che ha l’idea che bisogna vivere intensamente la vita, in quel contesto poi ti sentivi un po’ più sola, ne avevi più bisogno. Adesso fuori sono più ponderata” – ha detto la showgirl nel corso dell’intervista..

Pago, ex marito Miriana Trevisan/ "Non giudico quello che fa, è una donna adulta"

Miriana Trevisan e il matrimonio con Pago

Non solo, la Trevisan durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha confessato anche un aneddoto su Ambra Angiolini con cui ha condiviso diversi anni a “Non è la Rai”: “eravamo tante ragazze, quando andai via qualcosa avevano scritto, che io avessi fatto una fine un pochino strana, che lei parlava male di me. Io non ci ho creduto e come carattere sono molto silenziosa, piuttosto ho un confronto face to face e non tramite stampa. Questo è il mio carattere”.

Tornando agli amori di Miriana Trevisan, oltre a Biagio D’Anelli è ben noto che la showgirl abbia avuto una lunga storia d’amore con Pago. I due sono diventati marito e moglie e hanno avuto un figlio, Nicola, per poi separarsi e riavvicinarsi tre anni dopo, convolando nuovamente a nozze. Oggi Pago e Miriana sono separati ma in ottimi rapporti.

Nicola, figlio Miriana Trevisan/ Le difficoltà dopo il Grande Fratello Vip













© RIPRODUZIONE RISERVATA