Miriana Trevisan, ex moglie Pago/ “Tra noi solo stima, per nostro figlio vorremmo…”

Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai, non ha mai negato il legame molto forte con Pago, cantante ed ex marito con il quale è stata sposata dal 2003 al 2006. Un matrimonio molto breve ma che li ha portati poi a ritrovarsi nel 2008, con la nascita del figlio Nicola avuto l’anno seguente. Tuttavia, la loro unione a quanto pare non era destinata a resistere nel tempo dal momento che si sarebbero poi lasciati definitivamente nel 2013. La stima reciproca però, è sempre rimasta intatta ed anzi si è accresciuta nel tempo, soprattutto dopo la partecipazione dell’ex compagno a Temptation Island Vip dove, come ormai ampiamente sappiamo, il finale per lui non è stato poi così positivo. Subito dopo la fine della sua storia con Serena Enardu qualcuno ha addirittura parlato di un riavvicinamento con la sua ex Miriana Trevisan ma è stata di recente proprio la showgirl, ospite dei Lunatici, ad ammettere: “Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui”.

MIRIANA TREVISAN, EX MOGLIE PAGO: LA VERITÀ SUL LORO RAPPORTO

Miriana Trevisan, parlando dell’ex marito Pago non può che ribadire il forte affetto che la lega a lui, complice anche la presenza del loro unico figlio Nicola. “Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra noi. Siamo due genitori, c’è solo questo”, ha ribadito la soubrette ospite nei giorni scorsi della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me. La Trevisan ha confidato alla padrona di casa del programma di Rai1 di aver accolto lo sfogo del suo ex dopo la fine della relazione con Serena Enardu ed in merito ha aggiunto: “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”. In seguito al finale per nulla lieto per Pago, protagonista del programma dei sentimenti di Canale 5, la madre di suo figlio ha deciso di manifestargli tutto il suo supporto ma al tempo stesso non ha manifestato astio nei confronti della sua ormai ex. “Serena Enardu? Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui”, ha specificato. Il figlio Nicola però, avrebbe avuto per la Enardu delle ottime parole di affetto: “mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”, ha dichiarato l’ex valletta di Mike Bongiorno.

