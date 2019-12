Miriana Trevisan/ “Pago ha sofferto molto per Serena Enardu. Ma noi…” (Vieni da me)

Miriana Trevisan alla lavatrice di “Vieni da me”. Il primo capo riguarda Pago, il suo ex marito da cui ha avuto un figlio. «Se abbiamo ricucito? No. Ci stimiamo molto e amiamo nostro figlio. C’è un bel rapporto, affettuoso, e questo nostro figlio lo sente molto. Siamo solo due genitori». Quando vengono trasmesse le loro immagini lei sembra avere gli occhi lucidi. «Sono passati dieci anni. Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata ultimamente. Me ne ha anche parlato, parliamo anche delle cose private. C’è affetto. So che farebbe sognare, ma non è così purtroppo. È stato un periodo molto bello della mia vita. Non c’è nostalgia o malinconia. Se ci siamo lasciati due volte vuol dire che c’era qualcosa che non andava». Si è invece messa a piangere quando ha rivisto le immagini del battesimo del figlio Nicola. «La Rai era con me in quel momento». E quando Caterina Balivo dice «Non c’è due senza tre» in riferimento ai loro due matrimonio, Miriana Trevisan replica: «Il tre è nostro figlio».

MIRIANA TREVISAN A VIENI DA ME: LA POLEMICA SU NON È LA RAI

Miriana Trevisan parla anche di Non è la Rai: «Ci ho lavorato due anni e mezzo. Arrivai prima della fine di questo grande programma. Quando arrivò Ambra dopo tre mesi andai a vivere a Milano. Non per lei, decisi di lasciare perché pensavo di dover crescere artisticamente. Volevo staccarmi da quell’abito molto stretto… Io entrai come ballerina, poi c’era meno danza». Il suo addio fece scalpore. «Spiegare la motivazione non era facile, non esistevano i social. Ma mi sono divertita tantissimo». Poi precisa le dichiarazioni rilasciate a I Lunatici: «Chiedo scusa perché parlai di bullismo, ma non esisteva neppure all’epoca. C’era invidia, sano antagonismo. Ma che ci fosse un gruppo contro una o vessazioni… questo no. Abbiamo esagerato. Ho usato un termine inappropriato, c’era antagonismo e qualcuna era prepotente». Miriana Trevisan ha proseguito poi con le scuse. «C’erano le mamme che pressavano, anche la mia. Il contesto era quello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA