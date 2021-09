Miriana Trevisan in crisi per la nomination/ “Vivo con il terrore”, tensione al Gf Vip

Miriana Trevisan graziata al Grande Fratello Vip ma…

Miriana Trevisan ha violato il regolamento del reality rischiando l’esclusione. La bella showgirl stava parlando con Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo e Soleil Sorge di alcune dinamiche che si erano create all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Allontanatosi dal gruppo, Gianmaria ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Miriana eludendo i microfoni. Il pubblico a casa si è interrogato su cosa si fossero detti i due anche perché dalle espressioni della Trevisan sembrava si trattasse di qualcosa di grosso. Miriana ha infatti ammesso: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante”. Gianmaria risponde: “L’ho detta solo a te questa cosa“.

Miriana Trevisan/ Viola il regolamento del Grande Fratello con Gianmaria Antinolfi...

Tutto potrebbe far pensare che quanto detto all’orecchio possa aver a che fare con Soleil Sorge che ha accusato l’ex compagno di atteggiamenti ai limiti dello stalking. In base al regolamento, i microfoni non possono mai essere coperti o staccati. Pur trattandosi di un comportamento grave però non sono stati presi provvedimenti. C’è da scommetterci che alla base ci sia l’esigenza di mantenersi elastici nei confronti di certi comportamenti punendone altri come offese o bestemmie.

Miriana Trevisan i suoi ex/ Dopo Pago la recente rottura con il compagno Giulio Cavalli

Miriana Trevisan esclusa dal gruppo, la sua reazione: “Non si può piacere a tutti”

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria strana. Miriana Trevisan non riesce ad integrarsi con le altre coinquiline. Manila Nazzaro e Carmen Russo cercano di tranquillizzarla mentre Raffaella Fico rimane distaccata. La Trevisan si è sempre sentita giudicata e bacchettata ma ora non ammette più un simile comportamento. Affronta le altre compagne di avventura e ammette: “Volevo fare a modo vostro, perché c’eravate già e quindi qualcosa l’ho sbagliato. Poi singolarmente va bene, invece quando entro nel gruppo non mi ascoltate. Vi posso piacere e non piacere, non fa niente”.

MIRIANA TREVISAN AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Replica alla Colucci "Non è la Rai..."

Manila ha poi preso la parola dichiarando di non avere nulla contro di lei: “Quando ognuno di noi fa una cosa, credo di poterlo dire ad alta voce, nessuno di noi lo fa per prepotenza, né per egocentrismo. Tutto quello che diciamo è per avere un equilibrio, noi donne siamo il fulcro dell’equilibrio di questa casa”. Dopo il chiarimento, Miriana Trevisan ha continuato a percepire freddezza da parte di alcune e sottolinea: “Percepisco un po’ un gruppo, che se faccio qualcosa e non va, mi attacca. Io non voglio avere il terrore. Quando entro nel gruppo voglio fare qualcosa. Raffaella e Ainett le sento fredde, ma mica posso piacere per forza”. Che abbia ragione Alex Belli quando dice che a far paura è la sua forza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA