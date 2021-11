Miriana Trevisan/ La dura confessione “Non sono andata al funerale di mio padre perché…”

Miriana Trevisan ha orchestrato uno scherzo ai danni di Giucas Casella. Dopo che il mago aveva scambiato Maria Monsè con Adriana Volpe, Miriana Trevisan ha pensato di architettare uno scherzo. Dopo un “freeze” fatto partire dagli autori del GF Vip, in casa è entrata a sorpresa una nuova concorrente: trattasi di una donna proveniente dalla Russia, che si è presentata come nuova inquilina di questa sesta edizione. In realtà, però, sotto le mentite spoglie della concorrente russa si nascondeva la showgirl Miriana Trevisan, la quale con tanto di parrucca, trucco diverso e voce camuffata, si è prestata al gioco, facendo cadere nella trappola il buon Giucas. E così, la nuova concorrente si è presentata agli altri concorrenti: il suo nome era Matrioska ed ha ammesso di essere pronta a mettersi in gioco con tanto di presentazioni ufficiali con il resto del gruppo.

Lo scherzo è riuscito alla grande, dato che Giucas in un primo momento è caduto nella trappola e non ha riconosciuto Miriana Trevisan. Sui social però Miriana Trevisan è stata attaccata. I fan della trasmissione l’hanno accusata di prendere in giro Giucas per questa sua problematica definendo lo scherzo quantomeno inopportuno. Un fan ha scritto che non è affatto uno scherzo prendere in giro un uomo anziano che a volte va in confusione.

Miriana Trevisan ha rivelato un momento doloroso della sua vita. Durante una chiacchierata con Maria Monsè, la Trevisan si è lasciata andare ad alcune confidenze. Miriana è tornata a parlare della morte di suo padre: “Io il 30 settembre dell’anno scorso e da lì c’è stato qualsiasi tipo di casino. Io non vado al funerale di mio padre perché ho una emorragia… sì, sì, ero in ospedale”. Il racconto però è stato censurato dalla regia che ha preferito concentrarsi su altro. In realtà, nel corso della scorsa diretta Miriana aveva affrontato questo argomento rivelando: “Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo… Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Paci (Pago, ndr) presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare Miriana”.

Poi Miriana Trevisan ha parlato del padre: “Mi diceva di pensare a me, che era orgoglioso perché avevo fatto tutto da sola e che adesso doveva preoccuparsi di me. L’intervento l’ho fatto nell’ospedale in cui era stato ricoverato, nella stessa stanza, solo al piano di sopra. Ero coccolata da tutti, perché lui lì era amatissimo”. Le sue dichiarazioni hanno commosso e intenerito i telespettatori.



