Miriana Trevisan/ L’attesa per Biagio D’Anelli e le nuove discussioni nella casa

Miriana Trevisan è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Fin dai primi giorni del suo ingresso, lei insieme ad altri, tra cui Davide Silvestri e Sophie Codegoni, è entrata al quinto giorno della nuova edizione del GF VIP. Tuttavia fin dall’inizio della sua avventura ha palesato il suo carattere, molto particolare. Nel corso di una delle prime puntate accusò alcuni membri della casa, tra cui Manila Nazzaro, di averla isolata. Abile, intelligente, per alcuni furba, senza dubbio coinvolgente. Ha illuso, usato e gettato come una pezza il mal capitato Nicola Pisu, che ci ha messo del suo per cadere nella trappola con quell’aurea da ingenuo che lo circondava. Poi, ecco la passione con Biagio D’Anelli: utile per far cadere le “scuse” utilizzate per non stare troppo vicino a Nicola Pisu, nel frattempo eliminato dopo essersi comprensibilmente stufato e alterato dalla presa in giro. Da “Ho un figlio a casa che mi guarda” a “Mio figlio è orgoglioso di me” è un attimo. Le parole di Giacomo Urtis in una chiacchierata con Soleil Sorge hanno smascherato o infangato Miriana Trevisan? E ancora, lei una volta uscita dalla casa di Cinecittà farà scattare la querela?

Anche durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip le diatribe e gli scontri tra i coinquilini sono stati piuttosto infuocati. Alcuni concorrenti però, nonostante la vivacità della diretta, continuano a risultare più in ombra rispetto alle tendenze a cui ci avevano abituati. Un esempio è rappresentato dal contributo recente di Miriana Trevisan. La showgirl fin dal suo ingresso nella casa è sempre stata un fiume in piena; non si è infatti mai risparmiata in discussioni e giudizi senza temere il giudizio altrui. All’interno della casa il suo contributo è stato principalmente sentimentale, dalla relazione controversa con Nicola Pisu all’amore sbocciato con Biagio D’Anelli. Dopo l’eliminazione di quest’ultimo però la donna sembra decisamente sottotono, lontana dalle dinamiche più intriganti della casa più chiacchierata d’Italia. Anche nell’ultima puntata, nonostante i temi siano stati diversi e interessanti, Miriana Trevisan è risultata più fuori che dentro le dinamiche. È mancata infatti nel dare contributi di rilievo alle diverse questioni trattate durante la serata limitandosi ad osservare da semplice spettatrice.

Per quanto concerne il momento delle nomination, Miriana Trevisan ha scelto di fare il nome di fare il nome di Barù Gaetani; dal suo punto di vista l’uomo dovrebbe dimostrarsi maggiormente chiaro nel suo rapporto con Jessica Selassiè. Terminata la diretta la showgirl non ha invertito la tendenza delle ultime uscite, confermandosi decisamente più spenta e unicamente concentrata sulla quotidianità della convivenza all’interno del reality. Il giudizio del pubblico nei confronti della donna inizia ad essere piuttosto duro; molti sono convinti che l’uscita di Biagio D’Anelli abbia decisamente inciso sulla sua influenza all’interno della casa. Lei invece, parlando con Kabir Bedi, ha detto: “Io sono proprio così, ho deciso di fare tutto in modo reale”.

