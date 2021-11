Miriana Trevisan, “Non devo cercare l’amore”/ “Vedrai che appena esci da qui…”

Miriana Trevisan ha smesso di cercare l’amore. E’ stata lei stessa a rivelarlo a Francesca Cipriani. Sedute l’una accanto all’altra, Miriana, dopo l’esperienza avuta nella Casa con Nicola e a seguito delle sue esperienze passate, sembra essersi schiarita le idee su ciò che realmente cerca. Oltre all’attrazione fisica, infatti, dice di aver bisogno di una persona che possa prenderla molto soprattutto dal punto di vista mentale: “In questi anni ho frequentato anche uomini di 40 anni ed ero più sveglia io. Io cerco una persona che mi prenda mentalmente”. Francesca la rassicura: “Vedrai che appena esci di qui la incontri. Ci penso io a sistemarti”. “Non devo cercare” aggiunge Miriana che, a quanto pare, per il momento vuole solo viversi la vita con spensieratezza, circondata da persone che le vogliono bene. “Devo solo essere felice, devo essere me stessa” conclude.

Nelle ultime settimane, Miriana è tornata anche a parlare di Nicola Pisu. Patrizia confida a Miriana la sua percezione sul rapporto che nei primi mesi ha costruito con Nicola: “A guardarvi da fuori pensavo che tu avessi sbagliato a dargli tanta confidenza prima di esserne certa”. Miriana è stupita da ciò che le dice l’attrice essendo sicura di non aver mai dato troppa confidenza a Nicola e di essere sempre stata molto chiara con lui, soprattutto nel momento in cui ha capito che non sarebbe potuto nascere nulla tra loro: “Quando l’ho capito ho preso le distanze”. “Non ho mai voluto illuderlo” conclude Miriana, che non ha niente da rimproverarsi su come ha gestito il rapporto con l’ormai ex-coinquilino Nicola.

Miriana Trevisan e lo scontro con Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan si è sempre esposta in prima persona nel corso della sua esperienza all’interno della casa, senza la paura di attirare pensieri contrari al suo modo di agire e di pensare. In particolare, per diverse puntate è stata protagonista di un vero e proprio tira e molla con Nicola Pisu, di recente eliminato dalla casa. Tra i due sembrava nascere un’intesa particolare, con il ragazzo particolarmente preso dalla Trevisan. Quest’ultima invece, pur non negando l’attrazione fisica, si è sempre dimostrata restia ad iniziare una vera e propria relazione all’interno della casa. Alla fine, è stata proprio la showgirl con un discorso molto profondo a chiudere ogni spiraglio per un futuro insieme, con grande risentimento da parte di Pisu. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 26 novembre, ha evitato la possibilità di essere eliminata dal programma; nonostante fosse in nomination, Alfonso Signorini ha comunicato che non ci sarebbe stata nessuna esclusione, per cui la sua permanenza resta ancora ben salda.

Successivamente c’è stato spazio anche per una discussione con Katia Ricciarelli, risalente alla presunta nomination subita per vendetta. La cantante lirica si è dimostrata particolarmente delusa dal comportamento della donna, vista anche la stima e l’affetto che pensava ci fosse. Dal canto suo Miriana si è giustificata ponendo l’accento sul fatto di essere stata a sua volta nominata nella puntata precedente proprio dalla Ricciarelli. Nonostante i toni si siano alzati non poco, alla fine le due sono riuscite a trovare una sorta di punto di incontro per coronare la pace. La Trevisan è stata decisiva anche nel momento della nomination, dove con il suo voto avrebbe dovuto scegliere tra Carmen Russo, Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Alla fine, ha deciso di mandare al televoto Carmen Russo, salvando quindi le altre due coinquiline. Nelle prossime puntate ci sarà sicuramente spazio per apprezzare il carattere energico e diretto della donna, tra l’altro molto apprezzata anche dal pubblico come dimostrato dal fatto di essere stata scelta come preferita.



