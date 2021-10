Patrizia Mirigliani: “Miriana Trevisan la convince o no?”/ “Non ho nessun problema”

Patrizia Mirigliani torna nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un confronto con il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan. “Ciao Nicola, io non penso per niente che tu sia fesso. Penso che tu sia una persona straordinaria e quello che sta venendo fuori di te la gente lo sta apprezzando tantissimo” – esordisce la figlia del patron di Miss Italia che prosegue dicendo al figlio – “tu sei molto amato dal pubblico perchè hanno scoperto in te delle caratteristiche che sono difficilissime da trovare in una persona oggi”. La Mirigliani poi parla del messaggio pubblicato sui social che ha fatto tanto discutere in cui ha apostrofato Miriana come strega e non solo. “Se ho mandato quel messaggio è perchè da madre ho voluto fare uno sfogo affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare della tua bontà d’animo che tu hai ed è riconosciuto da tutti. Non è un messaggio indirizzato a qualcuno, abbiamo vissuto dei momenti difficilissimi, siamo risorti e rinati, la tua felicità dipende solo da te stesso” – sottolinea la Mirigliani.

Non solo, la patron del concorso di bellezza di Miss Italia è felice che il figlio provi dei sentimenti: “sono felice per te perchè riesci finalmente a trovarli. Sono qui per dirtelo apposta perchè non ho paura, non mi nascondo, sono cresciuta nell’universo femminile e tu sai quanto io tenga e le battaglie che ho fatto per le donne. Voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato come vorrei che venga rispettato tu”.

Patrizia Mirigliani poi parla anche di Miriana Trevisan dopo che Alfonso Signorini dallo studio nota che non ha mai fatto il suo nome. “Non ho nessun problema rispetto a lei, non la cito perchè sono una mamma che sta vedendo una storia in nascere, non se se devo darle il valore oppure no, siete in una casa dove tutto si amplifica, poi uscendo dalla casa tutto può cambiare. Non voglio entrare in questa cosa, in questo momento non me la sento anche per alcune dinamiche che ho visto e che mi fanno pensare che non ci sia una stabilità tale da spingere una madre ad entrare in una certa situazione”.

La Mirigliani però precisa: “la felicità di Nicola è la mia”, ma dallo studio Alfonso Signorini la incalza chiedendole: “Miriana ti convince o no?” con Patrizia che ribatte: “se lei riesce a convincere mio figlio più che me, ma Miriana è innamorata?”. A chiarire la cosa è proprio la conduttrice che raggiunge Nicola Pisu e la madre in giardino: “non sono innamorata, provo attrazione, ho detto tutta la verità, poi non so cosa arriva fuori. Infine la Mirigliani commenta la parole strega: “’è stata una cosa un pò ironica sul fatto che tu leggi spesso la mano, non faccio commenti per l’età avendo avuto il padre di Nicola che aveva 10 anni meno di me. Essendo una donna che lavora tanto nel mondo delle donne, io non critico le donne con questo tipo di aggressività che ho trovato fuori luogo. La situazione mi sembra chiara”.



