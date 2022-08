Miriana Trevisan: “Vorrei vedere nudo Michele Morrone”/ “OnlyFans va tassato”

Miriana Trevisan, ex concorrente del Grande Fratello, parla di nudo, pornografia e l’industria OnlyFans su “The Pipol Gossip”. L’ex GF Vip ha spiegato che si trova in una posizione assolutamente favorevole al nudo artistico: “Io sono pro, senza ombra di dubbio. Amo i quadri di nudi, sia femminili che maschili. Sono a favore delle bellissime forme mostrate senza remore e con classe. La libertà delle persone, delle donne, mi piace molto”.

Lei, però, non è mai stata censurata da Instagram: sul suo profilo, infatti, viene mantenuto sempre un certo contegno, senza mai sforare i limiti e senza arrivare ad obbligare il social network alla cancellazione di foto troppo hot: “No, non mi è mai capitato. Forse non ho mai osato abbastanza, però non sono mai stata censurata. È ovvio che arrivare alla pornografia porti senza dubbio a una censura. Ma ammetto di apprezzare molto questo tipo di espressione”.

Il sogno nascosto di Miriana Trevisan

Oggi l’industria del nudo passa senza dubbio da OnlyFans, piattaforma che vede sempre più utenti iscritti intenti a vendere le proprie foto – più o meno intime – ad un pubblico iscritto. Miriana Trevisan spiega: “Ognuno della propria azienda, della propria immagine, sceglie di fare quello che vuole. Certo, sarebbe meglio mettere anche le tasse su Onlyfans. Un social del genere non può rappresentare una fuga e scorciatoia dai problemi economici. Però rispetto tutti, credo che ognuno debba sentirsi libero di scegliere cosa fare senza essere giudicato. Anche se, a volte, la realtà corrisponde ad altro”.

La Trevisan ha spiegato che un suo sogno sarebbe vedere “un po’ più nudo” Michele Morrone, cantante e attore che sui social ha un seguito importante. L’ex GF Vip pare avere proprio un debole per lui, come ha spiegato nel corso dell’intervista a “The Pipol Gossip”: “Beh, Michele Morrone è tanta roba! Lui è di una bellezza incredibile, credo sia in assoluto uno dei più belli. Ecco, un pensiero del genere ammetto di averlo avuto per lui”.











