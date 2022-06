Nicola, figlio Miriana Trevisan/ Le difficoltà dopo il Grande Fratello Vip

Nicola Settembre, il figlio di Miriana Trevisan: “ho sentito la sua mancanza”

Nicola è il figlio di Miriana Trevisan e Pago. La showgirl dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha rivelato dalle pagine del settimanale Mio di aver vissuto delle difficoltà una volta tornata a casa nel rapportarsi con il figlio. “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci” – ha detto la conduttrice. Il figlio del resto per diversi mesi si era sempre rivolto alla nonna e al padre Pago per chiedere delle cose visto che la madre era rinchiusa nella casa di Cinecittà.

Per fortuna tutto è tornato alla normalità dopo qualche mese ed oggi mamma e figlio non si separano quasi mai. Proprio Nicola, ospite del programma Verissimo, ha rivelato parlando della madre: “ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà”.

Nicola, figlio di Miriana Trevisan: “mamma l’ho guardata tanto al Grande Fratello Vip”

Nicola Settembre è il figlio di Miriana Trevisan e Pago. Il ragazzo parlando dell’esperienza della mamma nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato: “mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”.

Una volta uscita dalla casa, Miriana è tornata dal suo amatissimo figlio che ha rivelato di aver sentito tanto la mancanza della mamma. Cosa gli è mancato di più? “La sua felicità, la sua allegria nel fare le cose” – ha detto il figlio rivelando anche un difetto della madre – “uno che abbiamo entrambi, siamo disordinati!. Che dire: tutto è bene quel che finisce bene!

