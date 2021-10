Miriana Trevisan frena con Nicola Pisu a causa di Andrea Casalino?/ L’ex concorrente ne è convinto…

Miriana Trevisan ha respinto Nicola Pisu. Tra i due sembrava stesse per nascere qualcosa tanto che Pisu aveva dichiarato di essersi innamorato della Trevisan. Lei però continua a frenarsi e in molti pensano che la showgirl sia stata condizionata dalle parole di Katia Ricciarelli che l’aveva rimproverata qualche giorno fa. Katia le aveva infatti dato della gatta morta: “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato a casa c’ha un figlio questa”.

Miriana Trevisan ha sempre ammesso di scherzare ma Katia esprime le sue perplessità: “Tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie”. Miriana è sempre più confusa tanto che non sa come comportarsi. Nelle ultime ore vedendola vicino, Nicola l’abbracciata ma lei si è tirata indietro dicendo: “Non riesco adesso”. Miriana ha i dubbi mentre Nicola sembra sempre più convinto.

Miriana Trevisan non ha escluso che con Nicola possa nascere qualcosa fuori la casa del GF Vip. La showgirl infatti ha voluto chiarire le cose e a Pisu ha detto: “Fuori da qui, forse”. Nelle scorse ore Miriana Trevisan aveva esposto i suoi dubbi a Nicola Pisu asserendo di non sentirsi pronta a portare avanti la conoscenza. Al loro fianco c’era Alex Belli che invece ha benedetto la loro unione rivelando: “Più vi guardo e più, invece, mi convinco che non siete improbabili”.

C’è chi invece insieme non riesce proprio a vederle e infatti si diverte a lanciare frecciatine. Si tratta di Andrea Casalino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “A Miriana piacevo io e se non è successo nulla è solo perché io ho rallentato la questione altrimenti saremmo già stati a letto a dormire”. E poi si è rivolto a Pisu dicendo che solo lui crede in quel flirt con Miriana…

