Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023?/ “L’amore ha varie forme…”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti glissa sui sentimenti per Perla Vatiero

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 è servita a scrivere un nuovo capitolo della saga sentimentale più seguita di questa edizione: il triangolo con protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il primo ha avuto un nuovo confronto con l’ex tentatrice, ribadendo la sua volontà di andare oltre la liaison mettendo al centro la propria vita. Una sorta di chiusura velata, simile a quella già scandita con Perla nelle settimane precedenti.

Nonostante le ultime dichiarazioni di Mirko Brunetti siano apparse perentorie rispetto ai sentimenti vigenti sia per Perla che per Greta, sui social sono in molti a non essere del tutto convinti dalle argomentazioni. L’ex concorrente ha di fatto chiuso entrambe le relazioni, ma un dubbio resta: anche il sentimento verso entrambe è sbiadito?

Mirko Brunetti allontana un possibile ritorno di fiamma con Perla Vatiero: “C’è rispetto, ma i sentimenti…”

Proprio a proposito dei sentimenti di Mirko Brunetti, sui social l’ex concorrente è stato tempestato di domande in riferimento al rapporto con Perla Vatiero. Come riporta BlogTivvu, incalzato sul tema, l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha affermato: “Se sono innamorato di Perla? Dai, andiamo avanti”. Il giovane ha dunque glissato, lasciando nel dubbio chi ancora spera in un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Come riporta il portale, nelle ore successive Mirko Brunetti è intervenuto anche su Instagram con il format del box domande per rispondere alle curiosità dei fan. Ancora una volta è stato incalzato sul rapporto con Perla Vatiero e in questa circostanza ha argomentato – seppur con ambiguità – in maniera decisamente più corposa. “Se amo ancora Perla? Prendo questa domanda ma vale per entrambe le situazioni: il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo in questi due mesi e ogni mia parola in questo momento viene fraintesa”. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi aggiunto: “L’amore ha varie forme e i sentimenti quando ci si lascia con rispetto rimangono, ma non sono i sentimenti di un fidanzato…”.

