Mirko Brunetti: “Con Perla è davvero finita”/ “Greta? Non la amo e non cercavamo un figlio insieme”

Mirko Brunetti, ospite a Verissimo, chiarisce cosa prova oggi per Perla Vatiero e Greta Rossetti

In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Mirko Brunetti fa chiarezza sui suoi sentimenti per Perla Vatiero e Greta Rossetti. Finita definitivamente la sua avventura al Grande Fratello 2023, Mirko ammette di aver finalmente compreso cos’è che prova e si dice ora pronto a dare priorità a se stesso.

WENDY, CHI ERA SORELLA DI JILL COOPER E COM'È MORTA/ "Nostra madre cattiva con lei, era stanca di soffrire"

“Perla? Ho messo un punto alla nostra storia ma lo avevo messo anche 5 mesi fa. – ha immediatamente chiarito Mirko – Il riavvicinamento al Grande Fratello è palese ma descrive l’intensità dei 5 anni vissuti insieme, che sono stati molto belli. Era una relazione che però era diventata tossica, ci limitavamo, io mi ero annullato per lei perché lei non si ritrovava nella vita che stava vivendo.”

Mirko Brunetti, confronto con Greta al Grande Fratello: "Ecco cosa le dirò"/ "Tornare insieme? Ora penso a…"

Mirko Brunetti non è più innamorato di Greta: “Provo un sentimento ma non la amo”

Se la storia con Perla è dunque un capitolo definitivamente chiuso, per Mirko Brunetti c’è invece da fare ancora tanta chiarezza con Greta Rossetti. “Io non sono entrato al Grande Fratello per prendere una decisione, anche perché quando sono entrato amavo Greta.” ha spiegato l’ex gieffino. “Invece poi andando avanti ho visto degli atteggiamenti sui social di lei che non mi sono piaciuto e che sono completamente lontani da come sono abituato io a gestire la relazione, ovvero tenendole private.”

Andrea Zelletta, Verissimo/ La vita da genitore con Natalia Paragoni lo ha sconvolto: "Non eravamo pronti"

Mirko ha voluto poi fare chiarezza sulla questione del figlio che avrebbe cercato di avere con Greta: “Un figlio insieme? Non lo cercavamo e non lo volevamo, certo mi sarei preso le mie responsabilità se fosse accaduto. È capitato un momento di passione che sarebbe potuto essere una gravidanza ma non è successo.” In merito ai suoi sentimenti per Greta, Mirko ha infine rivelato che ciò che prova per lei oggi non è comunque amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA