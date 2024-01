Mirko Brunetti, auguri di compleanno dalla mamma di Greta Rossetti/ Foto: pace fatta dopo la lite? È polemica

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti riceve gli auguri di compleanno da parte della mamma di Greta Rossetti: pace fatta?

L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 Mirko Brunetti compie gli anni. Il modello e imprenditore, che la scorsa estate ha tenuto incollato il pubblico di Temptation Island alla tv grazie la sua storia con Perla Vatiero, spegne 27 candeline e per l’occasione si è ritrovato a rispondere a una valanga di auguri, complice anche l’improvvisa popolarità che lo ha travolto negli ultimi mesi. Mirko, tra i tanti messaggi ricevuti, ne ha letto uno in particolare, quello da parte della madre di Greta Rossetti, Marcella. La mamma dell’ex fidanzata di Mirko ha dedicato un pensiero per l’ex concorrente del Grande Fratello 2023.

La signora Marcella ha condiviso uno scatto proprio insieme a Mirko Brunetti, con allegato il messaggio di auguri nel giorno in cui il ragazzo compie gli anni: “Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Buon compleanno Mirko ricorda che Lorena attende una partita a carte” è la dedica rivolta all’ex concorrente del Grande Fratello 2023. Un gesto inaspettato visto che solo pochi giorni fa i due si lanciavano stoccate e accuse a distanza. Che abbiano fatto pace proprio in questi ultimi giorni? Intanto sul web questo gesto ha scatenato un po’ di critiche e di sospetti.

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello con un nuovo ruolo?

Nei giorni scorsi si è vociferato della possibilità di vedere nella casa del Grande Fratello 2023 Mirko Brunetti, ancora una volta. L’imprenditore, che ha salutato il loft di Cinecittà lo scorso dicembre, sembrava orientato a rientrare al Grande Fratello 2o23 come ospite. Uno scenario che potrebbe avverarsi molto presto, anche se non con le tempistiche avanzate dal portale MondoTV24. Il sito menzionato ha infatti anticipato che Mirko farà ritorno dai suoi compagni in qualità di ospite. “Possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024 nella casa del Grande Fratello 2023”.

Nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 però, non è andato in scena il tanto atteso rientro di Mirko Brunetti nella Casa, che però si è ritrovato tra le mani la proposta di Signorini, mandata al vaglio degli autori. Sarà dunque la produzione dunque a decidere se sarà concessa o meno questa possibilità a Brunetti. Sicuramente i fan di Mirko sono pronti ad accogliere nuovamente al Grande Fratello 2023 il giovane, fresco di compleanno, per scoprire come si concluderà il triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti, che sembra avere ancora qualche colpo in canna per il futuro. Il Grande Fratello si appresta a ritrovare Mirko?













