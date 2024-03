Mirko Brunetti botta e ghiaccio: cos’è successo ex Grande Fratello per ‘colpa’ di Perla Vatiero/ “È caduto…

Grande Fratello 2024, brutta disavventura per Mirko Brunetti: cosa gli è successo per ‘colpa’ di Perla Vatiero

Dopo al vittoria al Grande Fratello 2024, Perla Vatiero e Mirko Brunetti appaiono più uniti ed affiatati che mai tuttavia nelle scorse ore ha fatto preoccupare non poco una storia postata dal ragazzo sui social. Nel dettaglio, Mirko Brunetti è apparso con del ghiaccio in faccia e un po’ abbattuto e subito dopo è intervenuta Perla Vatiero a spiegare cos’è successo rivelando che la botta presa dal suo fidanzato è stata ‘colpa sua’.

Nel dettaglio, infatti, la vincitrice del Grande Fratello 2024 ha rivelato tra le risate ed abbracciata al suo fidanzato Mirko Brunetti: “No allora ragazzi devo raccontarvi cos’è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra al letto ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perché sarebbe caduto. Non l’ho ascoltato, l’ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa”. La botta è stata forte ed in effetti l’ex volto di Temptation Island è apparso con il ghiaccio sulla tempia.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: brutta disavventura per colpa di un quadro

La disavventura con il quadro caduto ha fatto divertire i fan dei Perletti e Perla Vatiero, un po’ meno invece Mirko Brunetti che è apparso sconsolato nella sua storia postata su Instagram. Botte e disavventure a parte la storia d’amore tra Mirko e Perla procede a gonfie vele. I due al Grande Fratello 2024 si sono ritrovati e dopo una lunga serie di alti e bassi si sono riscoperti innamorati. Tuttavia la loro storia d’amore. Da parte ci sono coloro che credono ciecamente nel loro amore mentre dall’altra non mancano coloro che continuano a storcere il naso convinto che spente le telecamere finirà tutto tra i due.













