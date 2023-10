Mirko Brunetti chiude con Greta/ “Faccio due passi indietro, basta” ritorno di fiamma con Perla?

Mirko Brunetti chiude con Greta? “Allora dico basta”

Mirko Brunetti, nella notte del Grande Fratello, è tornato a parlare di Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il concorrente sembra aver deciso di staccarsi da quest’ultima, dopo aver avuto da parte sua una chiusura: “Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro” afferma in confidenza ad Angelica.

Come riporta Biccy, il concorrente aggiunge: “Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla“.

L’opinione di Angelica su Greta, ex di Mirko Brunetti: le sue parole

A dare un parere a Mirko Brunetti su Greta ci ha pensato Angelica che, senza mezzi termini, ha condannato il gesto dell’ex tentatrice: “Ha ragione, lui ha fatto tanto per lei. Poi lui riceve una lettera da Perla e dice che giustamente è stata una persona importante nella sua vita… ” riporta Biccy.

E ancora: “Lui non ha detto niente di che e questo mi da fastidio che Greta invece lo attacchi. Adesso pure il post dove dice che lui ama ancora Perla. Non ha detto nulla lui su Perla. Non è un errore parlare degli ex. Anzi sono persone importanti ed è giusto parlarne se vogliamo. Anche quando è venuta qui Greta diceva che eri confuso e forse rivolevi Perla. Guarda, non va bene, no comment per me ragazzi“. Cosa succederà se Perla dovesse entrare nella casa del Grande Fratello?

