Mirko Brunetti torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023/ “Ora penso a me!”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e gli ultimi confronti con Perla e Greta

La 26a puntata del Grande Fratello 2023 è stata condita dal ritorno in studio di Mirko Brunetti, l’ultimo ad aver avuto la peggio nello scontro al televoto. La sua eliminazione dal reality è stata tra le più aspettate, anche comparandola ad uscite eccellenti delle precedenti edizioni. Il giovane ha lasciato in sospeso i rapporti con Perla Vatiero e Greta Rossetti, sue ex fidanzate ed entrambe ancora in Casa.

Era prevedibile che l’argomento del “triangolo” sarebbe stato riaperto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 con Mirko Brunetti ancora assoluto protagonista. Il giovane non ha nascosto l’amarezza per come sono andate le cose, accusando anche Perla Vatiero e Greta Rossetti di aver in qualche modo rovinato il suo percorso alludendo al peso che possono aver avuto nel merito della decisione del pubblico di chiamarlo fuori dal reality.

Mirko Brunetti pronto ad andare oltre i dissidi sentimentali: “Vi ho dato tutto…”

Prima il doppio confronto, poi lo “scontro diretto” con Perla Vatiero; poche sono ancora le certezze emerse in relazione alle volontà di Mirko Brunetti dal punto di vista sentimentale. L’unica cosa certa è che il ragazzo, dopo l’uscita dal Grande Fratello 2023, voglia riprendere in mano la propria vita a prescindere dalla vicissitudini a tinte rosa. Tale prerogativa è confermata dal suo ritorno sui social con tanto di parole piuttosto eloquenti in tal senso.

“E ora voglio ricominciare da me, vi ho dato tutto quello che avevo dentro. Lo chiamo vuoto ma, sì, pesa lo stesso”. Queste le prime parole di Mirko Brunetti – riportate da Novella 2000 – scritte sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023. Come anticipato, la volontà del giovane sembra dunque essere quella di tirarsi fuori dal triangolo che ha dominato le dinamiche del reality e riprendere il controllo della propria vita.

