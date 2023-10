Mirko Brunetti, dalla separazione dei genitori ai dissidi con la madre/ Il racconto al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e il rapporto conflittuale con la madre dopo la separazione

Osservando le tendenza al Grande Fratello 2023, potremmo quasi dire che nella Casa non c’è un solo confessionale; oltre alla stanza canonica, anche il giardino è una sorta di location che attira confessioni e discorsi profondi. L’ultimo ad aver aperto le porte della propria sfera privata è stato Mirko Brunetti che, parlando con Valentina e Massimiliano Varrese, ha raccontato il difficile rapporto con i genitori al netto della separazione. “Ero convinto che dovessi risolvere i loro problemi, e non me ne facevo una ragione del fatto di non riuscirci. Ad un certo punto da intermediario ero diventato un trofeo da contendere, ma questo più mia madre che mio padre”.

Proseguendo nel suo racconto al Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti ha sottolineato come il rapporto più difficile da dirimere fosse quello con la madre. “Voleva decidere tutto per me, ero diventato il suo unico punto di riferimento e io questa cosa la soffrivo. Io volevo scegliere da solo, soprattutto sul calcio ma anche quando mi sono fidanzato lei tante cose non le accettava. Mi ero reso conto che era diventata più una cosa per lei, che non accettava la cosa con papà e io ero l’unica cosa positiva in quel momento“. Queste le parole dell’ex volto di Temptation Island in una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023.

Mirko Brunetti, dalla voglia di libertà al rapporto rinnovato con la madre: “Ricominciamo da qui…”

Mirko Brunetti ha dunque avuto fino a qualche tempo fa un rapporto per nulla semplice con sua madre; dalle sue parole, si evince una sorta di sentimento di oppressione rispetto alla troppa apprensione materna. “Io volevo avere la mia libertà e quindi sono andato a convivere, se non ti sta bene non mi interessa. Ad un certo punto mi ero reso conto che ogni cosa che facevo e c’era lei, io stavo male”. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi aggiunto: “Ho deciso così di non parlarle e non vederla; poi ho maturato questa cosa ed ho capito che non potevo andare avanti così”.

Nonostante la scelta drastica di ridurre al minimo il rapporto con la madre, Mirko Brunetti ha spiegato di essere riuscito ad andare oltre le incomprensioni grazie ad una nuova maturità acquisita. “Ho imparato a gestire e maturare le mie emozioni; avevo trovato la mia autonomia e avevo fatto le mie scelte, non mi pento di niente. Lì cambia un poco la situazione, sai quanto fai un percorso interiore, pensi alla vita, al futuro, che ci sono alcune persone che non hanno la fortuna di avere la madre e così ho rivalutato tutto. Sapevo ormai come gestire la situazione…”. Il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi concluso: “Dopo Temptation Island le mandai un mazzo di fiori con scritto: ‘Non importa di chi sia la colpa, ricominciamo da qui’ “.











