Sembra uno scherzo ma non lo è: alcuni fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ex concorrenti del Grande Fratello, sono svenuti dopo la notizia della fine della loro storia. La decisione dei due, che hanno anche partecipato a Temptation Island qualche tempo fa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e di certo i loro follower non l’hanno presa molto bene. Soprattutto su X, dove la bacheca si stava riempiendo da qualche giorno di commenti in cui il sospetto sulla fine della loro relazione era tangibile, ma nessuno voleva crederci davvero.

A riportare la notizia del crollo emotivo dei fan è stata Deianira Marzano, che sui social ha scritto che alcuni di loro sono anche finiti al Pronto Soccorso dopo la notizia. Si sta parlando di alcune delle fan più accanite della coppia, che ha sostenuto Mirko e Perla a distanza per lungo tempo, sin dalla prima volta che sono apparsi in tv a Temptation Island. Il messaggio a Deianira Marzano parla chiaro, e spiega come la leader della fanbase Matea Croazia sia finita in ospedale: “Sta molto male e non si è ancora ripresa”, spiega una persona del gruppo. Anche Vanessa, altra sostenitrice di Mirko Brunetti e Perla Vatiero è distrutta dal dolore insieme all’amica di nome Slovenia.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, storia finita ma qualcuno non ci sta: “Non può finire così”

Tutte e tre le ragazze stanno malissimo dopo il messaggio di addio della ex coppia, che per diversi mesi ha fatto sognare tutti, dopo un tira e molla post Temptation Island, una frequentazione con Greta Rossetti e un ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello, quando ritrovatisi a convivere insieme si sono resi conto di amarsi ancora. Sempre nel messaggio mandato all’esperta di gossip si legge come i fan si stiano ribellando alla fine dell’amore tra i due: “Questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che deve finire l’amore in loro” scrivono, sostenendo che non possa essere distrutto così.

Di certo, pur essendoci una grande empatia per questi due personaggi dello spettacolo, esiste anche un concreto scollamento della realtà, che non vede Perla Vatiero e Mirko Brunetti come una coppia umana, bensì come un’eterna coppia protagonista di un reality, anzi, di una serie tv a mo’ di Beautiful. I fan si sono presi a cuore una storia certamente appassionante ma che rimane narrata in un contesto televisivo. Dopotutto, al cuor non si comanda, e se i due ex gieffini hanno deciso di interrompere la loro relazione, è giusto imparare ad incassare il colpo anche da fan.