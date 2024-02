Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme: perché si sono lasciati/ Tutta la verità a Verissimo

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ritorno di fiamma dopo la crisi: la verità a Verissimo

Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello 2024 c’è sicuramente la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il primo è uscito nelle scorse settimane ma continua ad essere al centro delle dinamiche della Casa mentre la seconda è una delle papabili vincitrici del reality. Mirko Brunetti sarà ospite oggi a Verissimo, sabato 24 febbraio, e racconterà tutta la verità sulla sua rinata storia d’amore. Ma perché Perla e Mirko si erano lasciati?

Marcella Aquilini, chi sono i genitori di Mirko Brunetti?/ "Mamma voleva mettermi contro papà"

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono ritornati insieme dopo l’ennesima crisi nel loro rapporto. Protagonisti quest’estate di Temptation Island i due dopo cinque anni di relazione avevano scelto di separarsi. Il ragazzo si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti mentre la 26enne inziò un breve flirt con il tentatore Igor Zeetti. Tuttavia è quando Mirko Brunetti entra nella Casa del Grande Fratello che cambia tutto.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, chi sono i figli?/ Il dolore per l’aborto: “E’ un lutto sottovalutato…”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero: dalla crisi all’interno del Grande Fratello 2024 alla dichiarazione d’amore

Le tappe della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continuano dopo l’ingresso di Mirko al Grande Fratello 2024. Il giovane dichiara di essere in crisi con Greta Rossetti ed ha svariati confronti sia con lei che con Perla Vatiero. Ma è a quest’ultima che dichiara i suoi sentimenti: è ancora innamorato. Davanti le telecamere del reality, però, Mirko appare indeciso sui sentimenti e si contraddice più volte. Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati per incomprensioni caratteriali. Viene eliminato, ed una volta fuori dalla Casa fa chiarezza sui suoi sentimenti e capisce di essere ancore innamorato di Perla, ed anche lei lascia intendere di provare ancora qualcosa per il suo ex.

Chi è Selin Genc, single o fidanzata?/ Mistero sulla vita privata:"Amo uomini italiani ma..."

Si giunge quindi alla puntata del 19 febbraio del Grande Fratello 2024 quando tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero scatta un bacio con la promessa di darsi una seconda possibilità. Commosso Mirko ha dichiarato ad Alfonso Signorini: “Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita in realtà. Ci siamo dati troppo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA