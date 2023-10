Mirko Brunetti, gaffe al Grande Fratello 2023: “A quale fidanzata ho detto addio?”/ Poi svela che…

Mirko Brunetti e la gaffe su Greta Rossetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello 2023 attirando subito l’attenzione degli altri concorrenti, incuriositi dalla sua storia. Mirko, infatti, a Temptation Island 2023, dopo aver lasciato la fidanzata storica Perla, ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti con cui sembrerebbe in crisi. All’interno della casa, Jill Cooper ha così chiesto a Mirko se fosse riuscito a dire addio alla sua fidanzata. Una curiosità, quella della Cooper, che ha portato Brunetti a commettere una gaffe.

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, dura lite nella notte/ "Hai detto cose gravi a Samira, ma stai zitta..."

“Io non sono un tipo che dà troppe giustificazioni. Una volta che io so la verità non devo dirla a tutti. Ok che mi piace condividere le cose sui social, ma non tutto. la vita vera è un’altra. Se ho detto addio alla mia fidanzata? Ma a quale? Ah l’attuale. No, lei ha accesso la tv e ha visto che sto qui. Dal mio punto di vista il muro che ha messo è eccessivo. E dico che ha esagerato perché le ho dimostrato in molte occasioni quanto ci tenevo. A costo di prendermi gli insulti dalla gente ho fatto di tutto. Non mi interessa degli attacchi”, le parole di Mirko.

Daniela Dal Moro e Oriana Marzoli: il retroscena sul Grande Hermano Vip/ "Ho spaccato un paio di porte..."

Mirko Brunetti e la verità su Greta Rossetti

La storia tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, iniziata dopo Temptation Island 2023, non starebbe attraversando un periodo facile. Raccontandosi agli altri concorrenti del Grande Fratello 2023, infatti, Mirko lascia trapelare un po’ di delusione per la situazione confusionaria che sta vivendo. “L’ho difesa sotto tanti punti di vista e molte cose. L’hanno attaccata per molte situazioni. E soprattutto l’ho difesa anche nei confronti della mia ex, che aveva detto delle cose non belle. Sono andato a favore suo, rispetto ad una ex con cui sono stato comunque cinque anni insieme. Per me è tanto e credo significhi qualcosa. L’ho difesa e con convinzione. Non sono uno che fa le cose a caso, io avevo proprio deciso di stare insieme a lei”, ha aggiunto.

Perché Beatrice Luzzi ha lasciato Vivere?/ Parla Gabriele Lazzaro: "Era stanca del personaggio di Eva"

Infine, come riporta Biccy, a chi gli ha chiesto se sia realmente innamorato, ha risposto: “Se la amo? Io sì, se lei mi ama? Non lo so ad oggi se mi ama o meno. Io ho scoperto adesso questa gelosia estrema. Prima di quel messaggio che ha scoperto era molto diversa. Giuro, prima non ha mai dato segni di essere così tanto gelosa. Non avrei mai immaginato che potesse essere così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA