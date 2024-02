Perla Vatiero si dichiara ‘di nuovo’ a Mirko Brunetti: “Non ho mai smesso di amarlo”/ Lui: “Mi manca…”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sempre più vicini

Ormai la storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è da considerare come una sorta di spin-off del Grande Fratello 2023. Per ogni puntata del reality, ecco un nuovo episodio della liaison che di settimana in settimana regala sempre nuovi contenuti e colpi di scena. Dopo la settimana rose e fiori in vista di San Valentino, i due sono arrivati a dichiararsi nuovamente amore, seppur con le riserve del caso.

Incalzati nel corso della 38a puntata del Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati sulle ultime vicende che sembrano aver sancito il ritorno di fiamma. La prima a prendere la parola è stata la concorrente: “Ho paura che lui non riesca ad accettare le cose accadute 4 mesi fa, però il sentimento… Io non ho mai smesso di amarlo Alfonso, per questo gli ho detto ‘Ti amo’”. La giovane ha poi aggiunto: “Sicuramente mi trovo in un contesto difficile con lui fuori. Qualsiasi cosa che si vede in casa poi può essere fraintesa e capisco le paure da parte sua”.

Dallo studio del Grande Fratello 2023 sono arrivate domande incalzanti anche per Mirko Brunetti che, a più riprese, è sembrato anche piuttosto provato emotivamente dalle ultime vicende vissute con Perla Vatiero. “Per cosa non ce la faccio più? Non è facile, lei è dentro e io sono fuori… Questa storia va avanti da tanti mesi e siamo esposti alle telecamere e questo lo sto soffrendo molto. Però io la aspetto, lei lo sa; a me basta poco. Mi manca…”. I due giovani hanno avuto modo di approfondire anche il presunto bacio ‘tirato’; nello specifico, è stata mostrata una clip di Anna Pettinelli che a Pomeriggio Cinque si è detta perplessa per il poco coinvolgimento.

“Io trattenuta nel bacio? Se me lo devo divorare lo faccio fuori dalle telecamere e non di certo qui dentro. Non vogliamo affrontare determinate cose qui, in quel momento abbiamo bisogno più di un abbraccio che è una cosa affettiva che il bacio che è più fisico”. Queste le parole di Perla Vatiero, mentre decisamente più ad effetto è stata la risposta di Mirko Brunetti. “in quei momenti non conta quanta lingua metti ma quanto ti brucia lo stomaco… Poi il limone ce lo siamo dati sotto le coperte!”.











