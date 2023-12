Mirko Brunetti parla di Perla Vatiero dopo il Grande Fratello 2023/ “Ha un bel carattere e…”

Mirko Brunetti parla di Perla Vatiero dopo il Grande Fratello 2023

Ieri sera Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto un confronto importante al Grande Fratello 2023, forse definitivo, che ha messo un punto alla possibilità di un ritorno di fiamma. L’ex concorrente è rientrato in Casa per un faccia a faccia con l’ex fidanzata: i due hanno ripercorso la loro storia d’amore, la crisi in seguito alla decisione di andare a convivere e la rottura ufficiale dopo Temptation Island. Infine, spezzando il cuore dei fan che ancora credevano nel loro amore, hanno ammesso rassegnati che oltre un sano affetto non può esserci altro.

Dunque, tra i due, sembra davvero tutto finito. Tuttavia i fan dei ‘Perletti’ non si arrendono e, subito dopo la puntata, si sono accorti attraverso alcuni indizi che Mirko, in realtà, sembra ancora legatissimo alla sua ex fidanzata. Tutto è nato da una diretta Instagram dell’ex concorrente fatta dopo la puntata di ieri sera, mentre si trovava in compagnia degli ex coinquilini Angelica Baraldi, Ciro Petrone e Marco Fortunati. Rispondendo ai commenti e alle domande dei followers, in diretta, Brunetti è tornato a parlare di Perla.

Mirko Brunetti su Perla Vatiero: “Ha un bel carattere e…“

“Sara è ridicola. Perla ha asfaltato Sara, ha detto che è ridicola“, il commento di un follower, letto in diretta Instagram da Mirko Brunetti, in riferimento ad un battibecco tra Perla Vatiero e Sara Ricci avvenuto in Casa dopo la puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera. L’ex concorrente ha così commentato l’osservazione del follower, sottolineando ancora una volta il carattere determinato dell’ex fidanzata. “Perla ha un bel carattere e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno“, ha ammesso. E in molti ci hanno letto una difesa a spada tratta della Vatiero.

Ma non solo: nel corso della diretta, infatti, gli altri tre ex inquilini di Cinecittà si sono schierati a favore della Vatiero. “Siamo team Perla, tutta la vita!“, ha esclamato Ciro Petrone, con l’appoggio di Angelica e Marco. “Possiamo fare un team Mirko per favore? Poi tutto il resto va bene, ma un team Mirko lo facciamo?“, si è chiesto ironico Brunetti.

“perla ha un bel carattere e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”

“noi siamo team perla” amando questa diretta #grandefratello #perletti pic.twitter.com/mDMs7mxcDv — bad idea right?🐍 (@altamentestanca) December 12, 2023













