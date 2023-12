Mirko e Perla chiudono al Grande Fratello 2023/ “L’affetto non svanirà mai, ma non ci può essere altro”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti torna: il confronto con Perla Vatiero

Dopo l’iniziale confronto a distanza con Greta Rossetti e Perla Vatiero, a inizio puntata al Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti questa sera torna nella Casa per un faccia a faccia solo con Perla. Diverse clip hanno ricostruito la crisi del loro amore, scoppiata ufficialmente a Temptation Island ma che già covava tra le mura della loro casa. “È stato un insieme di situazioni diverse“, spiega Mirko, confrontandosi con lei in salone. “All’inizio lei è venuta a casa con me, stavamo bene insieme, non ci mancava nulla, solo che a lei mancava molto la sua famiglia“.

Poi, qualcosa sembra essersi rotto: “Io per lei ho fatto di tutto, ho annullato completamente me stesso. All’inizio sembrava tutto bello, poi a un certo punto non era più contenta di stare lì“. La Vatiero spiega così le origini del loro malessere di coppia, dovuto all’essere andati a convivere in un periodo non semplice per entrambi: “Non stavo bene con me stessa. E quindi se non stai bene con te stessa, non puoi stare bene con la persona che hai vicino. Lo ripeto, abbiamo sbagliato il momento: dovevamo prenderci cura dei nostri obiettivi e del nostro realizzarci, siccome eravamo ragazzini“.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero chiudono: “Non ci può essere più nulla“

Durante il confronto al Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno raccontato come le cose siano precipitate. “Che abbiamo affrettato le cose sicuramente, ma io per lei ho fatto di tutto. Ho cercato in tutti i modi, anche quando andavo da lavoro, mi sbrigavo pur di tornare da lei. Le sono stato molto vicino sotto ogni punto di vista“, chiarisce lui. La ragazza conferma, e ammette: “Entrambi ci siamo spesi tantissimo, siamo stati la priorità l’uno per l’altro, e credo che sia stato il grande errore. A volte c’era anche bisogno di altre persone, come un familiare“.

Alcune clip, poi, ripercorrono il loro percorso a Temptation Island e, in particolare, il loro avvicinamento ai rispettivi tentatori: Igor per Perla, Greta per Mirko. Poi, l’opportunità di ritrovarsi al Grande Fratello dopo l’addio. “Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato bellissimo, nessuno dei due rinnega quello che ha fatto. Però è giusto dire che più di quello che si è visto, non ci poteva essere“, ha ammesso Mirko. Il ragazzo, in maniera ufficiale, conferma che non ci potrà mai essere un ritorno di fiamma: “Tra me e Perla quel sentimento di protezione e quell’affetto non svaniranno mai, però è anche giusto dire che più di quello che è questo affetto non ci può essere altro. Non ci può essere più nulla tra noi“. Perla, a sua volta, conferma: “Non fa male sentirselo dire, perché sono cose che ci siamo detti“.











