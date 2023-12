Mirko Brunetti sussurra all’orecchio di Perla, web in tilt/ “Non ti scordare la promessa”, cosa vorrà dire?

Mirko Brunetti dice qualcosa all’orecchio di Perla: ecco cosa è successo

Mirko Brunetti, nella diretta di ieri sera al Grande Fratello, ha avuto un faccia a faccia con Perla Vatiero e Greta Rossetti. In particolare, il concorrente ha ripercorso la storia d’amore con Perla finita durante il falò di confronto a Temptation Island.

“Non ci sto a passare per carnefice, perché per lei ho fatto tutto e sono stato presente, come finito il lavoro tornavo da lei per stare insieme” ha rivelato Mirko. La ex coppia ha chiarito le sue posizione terminando con un tenero abbraccio che ha rivelato molto di più. Infatti, al web non sono sfuggite le parole che Brunetti ha detto all’orecchio di Perla: “Mi raccomando. Non ti fare ingannare. E poi non ti scordare la promessa… di te, capito?!” Cosa vorranno dire queste parole?

Mirko Brunetti e il faccia a faccia con Greta e Perla

Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello per avere un faccia a faccia con Greta Rossetti e Perla Vatiero: “Mi dispiace vedervi da qui, così come mi dispiace vedervi parlare delle mie cose ora che sono fuori. Da qui non ho la possibilità di esprimere il mio pensiero e disappunto; non ero entrato al Grande Fratello per scegliere o prendere una decisione anzi, siete arrivate voi due a rovinarmi il percorso” ha affermato il concorrente provato dall’eliminazione.

“Io non ho fatto le stesse cose con entrambe, voi mi conoscete; fare del bene ad una significava fare del male all’altra e viceversa…” ha aggiunto. Alle parole di Brunetti ha replicato Perla: “Innanzitutto l’abbraccio è arrivato perchè mi ha detto determinate cose, in quel momento ci siamo confrontate e ci siamo date un abbraccio per non creare rabbia, litigi o astio. E’ una cosa normale, non siamo di certo migliori amiche…“

