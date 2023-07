Mirko e Greta fidanzati dopo Temptation Island 2023?/ Il gesto social del padre di lui alimenta i sospetti

Mirko e Perla dopo Temptation Island 2023: lui si è avvicinato a Greta?

In vista dell’ultima puntata di Temptation Island 2023, in onda questa sera su Canale5, emerge un’indiscrezione su una delle coppie protagoniste di questa edizione. Nella precedente puntata Mirko e Perla si sono ritrovati al falò di confronto, dove hanno dato vita ad uno scontro che li ha presto portati alla definitiva rottura. Entrambi hanno visto alcuni video che hanno significativamente compromesso il proprio rapporto, lanciandosi accuse reciproche per via degli avvicinamenti ai rispettivi tentatori: Igor per Perla, Greta per Mirko.

Negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni legate ad un presunto coinvolgimento sentimentale tra Greta e Mirko, il quale avrebbe così presto dimenticato la sua storica fidanzata dopo la rottura al falò. Il video TikTok della tentatrice è solo uno degli indizi che lasciano intendere che, tra i due, possa essere nato qualcosa. Ma ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ci ha pensato il padre del ragazzo, con un gesto social inequivocabile.

Temptation Island 2023, il gesto social del padre di Mirko alimenta i sospetti

L’indiscrezione, riportata da Gossip e Tv, si è presto diffusa sul web: il papà di Mirko Brunetti avrebbe infatti smesso di seguire Perla su Instagram. Ma non solo, avrebbe addirittura iniziato a seguire Greta, la single di Temptation Island 2023 e presunta nuova fidanzata del figlio. Anche su Twitter in molti hanno letto in questa mossa social un tentativo di “ufficializzare” la storia tra Mirko e la nuova fiamma, dopo tanto parlare. “Raga il padre di Mirko ha smesso di seguire perla e ha iniziato a seguire Greta ,che oscenità. Quindi non c’è possibilità che siano tornati insieme“, scrive un utente.

E ancora: “in teoría fino a quando non finisce temptation island non si può spoilerare nulla ma a quanto pare lei sta mettendo tutte queste storie, il padre di mirko ha smesso di seguire perla e ha iniziato a seguire greta tutto un ma“. Il mistero sul web, dunque, si infittisce, in attesa dell’ultima puntata in onda questa sera.

Raga il padre di Mirko ha smesso di seguire perla e ha iniziato a seguire Greta ,che oscenità 🥹🥹🥹

Quindi non c’è possibilità che siano tornati insieme #temptationisland — dali__12 (@lolatungchris) July 30, 2023













