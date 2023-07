Mirko dimentica Perla e rivede la single Greta dopo Temptation Island 2023?/ L’indizio social

Temptation Island 2023, Mirko ha rivisto Greta dopo il programma?

Mirko e Perla sono stati sicuramente una delle coppie più chiacchierate e sorprendenti di Temptation Island 2023. Il loro percorso nei sentimenti ha messo alle luce le discrepanze insite nel loro rapporto, fatto di incomprensioni e diversi malumori che non sono stati perlopiù risolti. Alla fine, nel fatidico falò di confronto di fronte al padrone di casa, Filippo Bisciglia, l’esito era quello previsto: i due fidanzati si sono detti addio e sono usciti separati. In più, si sono riavvicinati ai rispettivi tentatori conosciuti nel villaggio: Igor per Perla, e Greta per Mirko.

E proprio Mirko torna al centro del gossip, dopo la sua avventura nel docu-reality di Canale5. In attesa di scoprire come si sono evoluti i rapporti con l’ex fidanzata Perla, se si sono rivisti e riappacificati o se hanno confermato l’intenzione di lasciarsi, emerge un’indiscrezione sul suo rapporto con la tentatrice Greta. Come riporta una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, infatti, il ragazzo e la single potrebbero essersi rivisti.

Mirko e Greta, l’indizio dopo Temptation Island 2023

La segnalazione ricevuta da Deianira Marzano mostra un video TikTok condiviso dalla single Greta sulle proprie Instagram stories. E la scritta è alquanto emblematica: “È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta”. Inoltre, si legge la curiosa domanda dell’utente che ha girato la segnalazione all’esperta di gossip: “Sarà un indizio che sta insieme a Mirko?“.

Trattasi al momento di una pura indiscrezione, un semplice indizio: non è certo infatti che il destinatario del messaggio in codice della tentatrice sia proprio Mirko. In molti, però, sono pronti a scommettere che i due si siano rivisti dopo Temptation Island 2023, e che addirittura possano aver iniziato una relazione, dopo l’addio del ragazzo alla fidanzata Perla.

