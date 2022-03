Mirko Gancitano ‘vittima’di Vera e Mila La Pupa e Il Secchione Show/ Discussioni con

Mirko Gancitano è stato presentato durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione show, un secchione anomalo quantomeno se ci si basa all’aspetto fisico del ragazzo. Il secchione è stato già al centro dell’attenzione del grande pubblico per il suo fidanzamento con Guenda Goria e per essere intervenuto più volte al Grande Fratello Vip come amico molto intimo della coppia Belli-Duran.

All’interno dello show il ragazzo dovrà convivere con Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, padre della sua fidanzata e futura sposa. Mirko durante la puntata ha anche affermato a Barbara D’Urso come tra la donna e la famiglia della sua fidanzata non ci siano buoni rapporti. Nonostante questo, la donna ha ammesso più volte di essere rattristita dal fatto di non essere accettata dalla famiglia del suo fidanzato e futuro sposo.

Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione show 2022: tensioni con la sua pupa

Mirko Gancitano durante la puntata ha voluto ricordare quanto accaduto durante la presenza al Grande Fratello Vip di Amedeo Goria quando Vera Miales abbia finto una gravidanza isterica pur di apparire in televisione in prima serata per far parlare di sé, un momento che aveva mandato su tutte le furie la figlia del giornalista che era intervenuta per accusare la donna.

Mirko partecipa al programma in coppia con Mila Suarez, con cui c’è comunque della tensione, dato che la ragazza è l’ex fidanzata del migliore amico di Mirko, Alex Belli, e ha dichiarato di non credere alla storia d’amore tra Mirko e Guenda Goria. Non a caso, i due sono stati scelti dai giurati come coppia a rischio eliminazione e hanno partecipato al bagno di cultura uscendone vincitori a scapito del trio composto da Alessandro De Meo, Emy Bono e Asia Valente.

