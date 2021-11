Mirko Gancitano, migliore amico Alex Belli/ Oggi al Gf Vip, nuovo attacco a Soleil?

Mirko Gancitano torna al Grande Fratello Vip 2021 dopo la visita ad Amedeo Goria. In quel caso doveva annunciare al giornalista che diventerà suo suocero, visto che lui e Guenda Goria si sposeranno. Stavolta, invece, farà la sua apparizione nel reality per incontrare il migliore amico Alex Belli. Un incontro inaspettato per l’attore, ma necessario, visto che ha nominato spesso nella Casa l’amico in relazione alla reazione di Delia Duran per l’amicizia con Soleil Sorge. «Dietro a Guenda ci sono anche Mirko e Guenda, ma non sta ascoltando neppure loro», aveva detto Alex nel Confessionale. Il timore del concorrente del reality è che la moglie si stia facendo condizionare da qualcuno e che non stia dando retta ai loro amici.

Mirko Gancitano può dargli, dunque, le risposte di cui ha bisogno dopo giorni complicatissimi. Di sicuro rivedere il suo testimone di nozze sarà una carezza al cuore per Alex Belli, ma anche l’occasione per rivedere il suo percorso e capire se sia davvero necessario rivedere qualcosa nel suo comportamento per far soffrire meno la moglie Delia Duran.

MIRKO GANCITANO, SORPRESA E CONFRONTO CON ALEX BELLI?

Mirko Gancitano già in esclusiva ai nostri microfoni aveva spiegato che c’è sicuramente un’intesa intellettuale tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma d’altra parte ci aveva raccontato che forse sarebbe bene per lui allontanarsi dall’influencer conosciuta al Grande Fratello Vip 2021. Aveva, infatti, espresso concetti forti a noi de IlSussidiario.net: «Alex da quando sta troppo vicino a lei si sta chiudendo agli altri e si sta incattivendo». Dunque, i fan sono curiosi di scoprire se ribadirà questi concetti anche stasera in diretta e, in tal caso, che reazione potranno avere Alex Belli e Soleil Sorge, o se invece abbia cambiato idea.

Senza dubbio, però, la visita di Mirko Gancitano rappresenta un’occasione per l’attore di scaricare la tensione accumulata in queste settimane per via del caos che si è creato attorno alla sua amicizia con Soleil Sorge. Non è solo il suo migliore amico, ma anche il testimone delle nozze con Delia Duran, quindi dell’amore che provano e che questa esperienza al Grande Fratello Vip 2021 sembra essere messa alla prova.

