Mirko Leotta, fratello Diletta/ Il confronto con Monica Leofreddi dopo le polemiche

Mirko Leotta, fratello di Diletta, sarà ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, noto programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Si tornerà a parlare delle polemiche del Festival di Sanremo, ed in particolare dell’intervento della conduttrice di Dazn dal palco dell’Ariston, non gradito a Monica Leofreddi. A quest’ultima non è piaciuto il discorso della giovane siciliana sulla bellezza femminile, andato in scena durante la seconda serata della kermesse musicale. “Con tutto il rispetto per Diletta Leotta – aveva scritto su Twitter la Leofreddi dopo il noto intervento – ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo”. Parole che non erano piaciute alla mamma di Diletta, la signora Ofelia Castorina, che aveva invece puntato il dito contro la Leoffredi nonché contro altre “odiatrici” della figlia. La polemica non si è però esaurita visto che Monica aveva a sua volta controreplicato alla Castorina, con un lungo post su Instagram.

MIRKO LEOTTA, FRATELLO DILETTA: IL POST DELLA LEOFREDDI

La Leofreddi si è detta in disaccordo nel vedere “la bellezza come valore e come qualcosa che capita da una ragazza bellissima ma che già così giovane, ha modificato il suo corpo alla ricerca di una bellezza perfetta”. E ancora: “La fatica di essere donne è esasperata da falsi modelli e falsi ideali che ci portano lontano da noi stesse, dal nostro centro. Tacciare ogni dissenso con l’etichetta di invidia non aiuta. Lei non ha naturalmente l’obbligo di conoscere la mia storia il mio vissuto e le mie lotta, ma la prego, darmi della odiatrice e dell’invidiosa proprio no!”. Come detto in apertura, in studio a Storie Italiane vi sarà Mirko Leotta, il fratello di Diletta nonché chirurgo plastico, che proverà a controbattere alle accuse degli haters, cercando di fare chiarezza. Con grande probabilità, inoltre, ribadirà per l’ennesima volta il fatto che Diletta non si sia sottoposta ad alcun operazione estetica.

