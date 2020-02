Abiti Sanremo 2020 finale/ Vestiti: Diletta Leotta, Francesca Novello e Mara Venier

Ultima passerella di abiti al Festival di Sanremo 2020. L’attenzione non è rivolta solo ai cantanti e alla canzone che potrebbe vincere la 70esima edizione, ma anche ai vestiti che vedremo all’Ariston per la quinta serata, quella finale. Per l’occasione Amadeus ha pensato di farsi affiancare da Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Quali abiti indosseranno per questa importante occasione? Chi sono gli stilisti che firmano i loro vestiti? Partiamo dalle anticipazioni che riguardano Diletta Leotta. Dopo aver sfoggiato abiti Etro nella puntata di esordio, indosserà quelli creati appositamente per lei da Fausto Puglisi stasera. Lo stesso stilista messinese recentemente ha pubblicato il bozzetto di uno dei tre: è un modello a sirena, in tessuto jersey di seta metallica tempestato di Swarovski. Invece la fidanzata di Valentino Rossi si affiderà nuovamente alla classe di Alberta Ferretti, che ha realizzato i vestiti indossati ieri. I gioielli sono Crivelli, le calzature invece Le Silla e Ferretti.

ABITI SANREMO 2020: SABRINA SALERNO E MARA VENIER

Non ci sono certezze al momento invece su Sabrina Salerno, che ha indossato gli abiti di Gabriele Fiorucci Bucciarelli nella seconda serata. Ma non è escluso che il giovane stilista esordiente possa essere confermato per la serata finale del Festival di Sanremo 2020. La showgirl aveva confidato di voler indossare i camperos al posto dei soliti tacchi. Ne aveva parlato prima che iniziasse la kermesse, quindi potrebbe optare anche per un look controcorrente. Del resto è rimasta bloccata sulla scala dell’Ariston per colpa di uno stiletto incastrato, quindi potrebbe essere una simpatica risposta… Ma è attesissima anche Mara Venier, la quale però non ha fatto trapelare indiscrezioni sulle sue scelte. Top secret dunque gli abiti che indosserà sul palco “zia Mara”. A proposito di donne, Fausto Puglisi ha realizzato delle creazioni per un’altra donna del Festival di Sanremo 2020: Myss Keta. «A Sanremo ci siamo detti: ora inventiamo una nuova Myss Keta e sono nati questi look in bianco, oro e nero, colori che ama molto. Lei non si limita ad indossare un abito perché le sta bene, lei lo sceglie perché lo sente e perché conferma il suo pensiero d’artista e questo è molto stimolante per me», ha dichiarato Fausto Puglisi alla Gazzetta del Sud.

ABITI SANREMO 2020: DA DILETTA LEOTTA AD ACHILLE LAURO

Ma Fausto Puglisi è pronto a superarsi con Diletta Leotta. Lo stilista è pronto a rendere sensuale la conduttrice senza però scoprirla. Uno degli abiti avrà le atmosfere di Miami, questo perché in lei non vede solo la forza dell’Etna, ma anche la freschezza della Florida. Lui è lo stilista della “farfallina” di Belen Rodriguez a Sanremo, motivo per il quale in molti sono curiosi di sapere se tra gli abiti realizzati per il Festival di Sanremo 2020 ci sono delle sorprese. «No, ma posso dirvi che stasera Diletta Leotta sarà bellissima, strepitosa, una vera bomba!». Ma ovviamente l’attenzione è rivolta anche agli abiti e vestiti dei cantanti. Elodie all’Altro Festival ha anticipato che sarà elegante, in pieno stile sanremese, ma c’è grande curiosità sulla nuova scelta di Achille Lauro quanto a trasformazioni. Nella prima puntata è diventato San Francesco, poi ha vestito i panni di David Bowie, ieri invece ha rappresentato la Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. La domanda allora non è se ci sorprenderà stasera, ma come lo farà.



