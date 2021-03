Miryea Stabile fidanzata?/ Tutto tace dopo il flirt con Manuel Amati: “Non cerco…”

Miryea Stabile, dopo essere stata una delle pupe più apprezzate dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione, è pronta a conquistare con la sua bellezza e la sua simpatia anche i cuori dei telespettatori dell’Isola dei Famosi 2021 e dei naufraghi single. L’avventura di Miryea in Honduras comincerà ufficialmente questa sera e la sua presenza nel gruppo potrebbe scatenare l’entusiasmo dei naufraghi single, ma il cuore della Stabile è single? Durante l’avventura vissuta nella villa de La pupa e il secchione 2021, Miryea Stabile ha vissuto un flirt con il pupo Manuel Amati che l’ha elogiata per la grande generosità. Un flirt che, tuttavia, non è andato avanti. Miryea, instatti, è attualmente single e non sarebbe neanche in cerca di un fidanzato.

Durante un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, infatti, la Stabile, pensando ad eventuale trono di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Non ci ho mai pensato. Attualmente però non sono orientata alla ricerca di un fidanzato”.

MIRYEA STABILE, FLIRT ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Single e senza alcuna voglia di trovare un fidanzato, Miryea Stabile aprirà il proprio cuore ad uno dei naufraghi presenti all’Isola dei Famosi 2021? Cosa potrebbe accadere, dunque, con lo sbarco di Miryea in Honduras? La sua bellezza potrebbe colpire il modello dagli occhi di ghiaccio ovvero Akash Kumar, ma anche il visconte Ferdinando Guglielmotti che, pur avendo ammesso il proprio interesse per Elisa Isoardi, potrebbe apprezzare il fascino di Miryea. Bellissima, sempre solare e pronta a mettersi totalmente in gioco, la Stabile terrà chiuso a chiave il suo cuore? Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare l’inicio dell’avventura di Miryea. Tra una battuta di pesca e una perlustrazione del territorio, ci sarà anche tempo per l’amore?

