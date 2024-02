Mister Min*hia: chi è il concorrente di Ciao Darwin/ Michele Piroddi: spogliarellista, già ospite di Bonolis

La puntata di oggi della trasmissione Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis, ha visto il ritorno in scena di un volto ‘storico’ del programma, il famoso Mister Minchia, nome d’arte, per così dire, che gli ha affidato proprio il conduttore nel 2010, quando venne ospitato per la prima volta. All’anagrafe si chiama Michele Piroddi, meglio noto come Mister Mick, è originario di Cagliari, dove ha fatto carriere come spogliarellista, confessando di essersi spogliato “almeno un migliaio” di volte. Cerchiamo di capire meglio, però, chi è Mister Minchia, o meglio Michele Piroddi, ricordando anche cosa successe nell’edizione del 2010 di Ciao Darwin.

Chi è Michele Piroddi: il Mister Minchia di Ciao Darwin

Insomma, dietro a Mister Minchia si ‘nasconde’ Michele Piroddi, nome non troppo noto ai più, ma che sicuramente si è fatto un giro importante nel suo settore. Classe 1980, è apparso più volte in televisione, sia con Paolo Bolonis, che con Maurizio Costanzo, ma anche tra gli spogliarellisti del gruppo Centocelle Nightmare in diverse altre occasioni. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, mentre è anche ignoto cosa abbia fatto negli ultimi anni. Di fatto, le uniche notizie sul suo conto arrivano da un’intervista del 2011 rilasciata a L’Unione Sarda.

Michele Piroddi, o Mister Minchia che dir si voglia, prima di partecipare a Ciao Darwin nel 2010, stava studiando Scienze motorie in Università, ma non si sa se nel frattempo sia riuscito a conseguire la laurea. “Nel 2005”, aveva raccontato, “ho lavorato a Buona Domenica con Maurizio Costanzo“, mentre la professione che ha fatto per tutta la vita è quella di spogliarellista. All’Unione Sarda ha raccontato di essersi spogliato “almeno un migliaio” di volte, con il singolare record di “undici in una serata” nel marzo del 2006. Celebre fu la prima ospitata di Mister Minchia nel 2010 sempre nello studio di Ciao Darwin, quando ottenne il suo celebre nome, a causa del soprannome di ‘Mister Mick‘.

