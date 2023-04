Mita Medici ex compagna Franco Califano/ “Me lo presentò Gianni Minà: lo conobbi a..”

MITA MEDICI, CHI E’ L’EX COMPAGNA DI FRANCO CALIFANO

Chi è Mita Medici, ex compagna di Franco Califano? Questo pomeriggio sarà ospite a “Verissimo” una delle donne che sono state al fianco del ‘Califfo’ nel corso della sua vita, ovvero Marina Occhiena: e la presenza della cantautrice nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà l’occasione per la diretta interessata di ricordare con la padrona di casa la figura di uno dei simboli della canzone romana e ripercorrere anche la sua intensa e movimentata vita sentimentale. E, a tal proposito, un posto rilevante nel cuore dell’artista capitolino lo ha avuto pure Patrizia Vistarini, nome di battesimo di Mita Medici, cantante e attrice romana anche lei e molto in voga in Italia negli Anni Sessanta.

Ma cosa sappiamo della storia d’amore tra Mita Medici e Franco Califano? All’epoca molto giovane e con oltre dieci anni di differenza dal futuro ‘Califfo’, la cantante originaria di Roma, che sarà anche interprete nella sua carriera di fotoromanzi oltre che presentatrice, ricorda quel periodo sempre con parole molto dolci e nel corso del tempo ha rivelato pure alcuni episodi curiosi della loro frequentazione. Apprezzata anche da un altro mostro sacro del calibro di Luigi Tenco, anch’egli più grande di lei e che pare la andasse a vedere ballare al ‘Piper’ ma senza mai dichiararsi, la Medici ha ammesso di essere stata bene con Califano: “Ci siamo divertiti insieme ma era anche un grande gentiluomo: io per lui ero proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie” aveva raccontato una volta l’artista durante una ospitata a “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone. “Franco aveva sempre un pensiero per me (…) Andammo anche a vivere insieme, cosa che fece molto scandalo dato che ero molto giovane” aveva ricordato ancora.

MEDICI, “CON CALIFANO FINI’ PER UNA STUPIDAGGINE: MI DISSE CHE…”

“Franco Califano sapeva corteggiare: ed è così che mi ha conquistato”: Mita Medici in quella circostanza aveva pure provato a raccontare un lato del ‘Califfo’ più privato parlando di un uomo dall’animo estremamente gentile e molto generoso. “Io non posso dirne che bene. Lui era un piccolo lord e io la sua lady” aveva aggiunto, ricordando pure che la sintonia che c’era tra di loro derivava dal fatto che provenivano entrambi dallo stesso mondo, vale a dire quello della musica, e non a caso i due fecero pure un Cantagiro insieme. Ma come si erano conosciuti i due artisti e in quali circostanze? La risposta ci riporta alla stretta attualità e ci permette di ricordare un gigante del giornalismo scomparso proprio pochi giorni fa.

A farli conoscere in una casa discografica di Milano, quando lei era poco più che 19enne, fu infatti Gianni Minà, amico in comune della futura coppia: “Mi aspettavo un tipo diverso, ma quando lo vidi con quel sorriso, bello, alto… fu un colpo di fulmine” ha ricordato Mita Medici nel corso di alcune interviste, accennando a una relazione che li vide amarsi per tre anni e poi rimanere amici anche quando le loro strade si divisero. “Tuttavia, ogni volta che ci incontravamo era una festa e scoppiavano i petardi”. Il segreto del suo modo di corteggiare? “Franco mi stava a sentire e non mi dava consigli: lui mi aveva capito, ero giovane e tanto non li avrei ascoltarti”. Invece sulla fine della loro storia pare fu dovuta a una “stupidaggine” a detta della cantautrice. “Io ero impulsiva, lui mi aveva detto una bugia senza motivo: non ce lo siamo mai spiegati…” aveva rivelato una volta la Medici in relazione a quella scenata di gelosia. “Mi disse che era fuori Roma. Ma noi donne siamo streghette…. Io ero con mia madre, camminavo per strada e mi venne l’impulso di entrare in un ristorante che io e Franco frequentavamo. E lì l’ho visto con una mia amica e un’altra ragazza… Forse non mi raccontò di quell’appuntamento perché mi vedeva come una bambina”.











