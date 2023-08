Mitchel Musso, star di Hannah Montana, arrestato per furto/ L’attore aveva dei precedenti

Mitchel Musso arrestato per aver rubato una busta di patatine: i fatti

Mitchel Musso, star della nota serie Hannah Montana con protagonista Miley Cyrus, è stato arrestato sabato 26 agosto in un hotel a Rockwell (Texas), con l’accusa di furto e ubriachezza in un luogo pubblico. L’attore ha rubato una busta di patatine, iniziando a mangiare senza curarsi di pagare.

Secondo le prime ricostruzioni, Musso si sarebbe rifiutato di pagare anche se sollecitato dai commessi per poi assumere un atteggiamento brusco. Subito dopo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno scoperto che l’attore aveva delle precedenti pendenze. La star ha poi trascorso la notte in prigione, ma è uscito il giorno successivo con una cauzione di 1.000 dollari.

Mitchel Musso, i precedenti con la legge: guida in stato di ebbrezza e molto altro

Come detto precedentemente, a un primo controllo, la polizia del Texas ha rivelato che sull’attore pendono diversi precedenti con la legge. Musso deve rispondere di altre questioni tra cui: accuse di targa scaduta, mancata esibizione della patente di guida e violazione dell’avviso di promessa di comparsa.

Inoltre, come riporta Repubblica, l’attore ha anche un accusa di guida in stato di ebbrezza a Burbank, in California, risalente al 2011. Per questo reato, Musso è stato multato, condannato a 36 mesi di libertà vigilata e obbligato a frequentare dei corsi sull’alcol. Insomma, non è la prima volta che il ragazzo ha a che fare con la legge e questo potrebbe essere problematico in tribunale. La vicenda si colorirà di maggiori dettagli nei prossimi mesi, attualmente l’attore è stato comunque rilasciato.

