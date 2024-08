Il film Modalità Aereo è una commedia italiana uscita nelle sale nel 2019 e sarà trasmessa in prima serata alle ore 21.25 venerdì 9 agosto sul canale Rai uno. Il regista, Fausto Brizzi, è un celebre scrittore e sceneggiatore italiano e ha alle spalle oltre vent’anni di carriera nel panorama cinematografico. Tra questi ultimi, compaiono titoli di grande fama come Notte prima degli esami, particolarmente apprezzato dal pubblico giovane, Forever Young e Poveri ma ricchi, i quali si sono rivelati dei veri e propri successi al botteghino.

Il film Modalità Aereo non è da meno, anche grazie a un cast degno di nota. Gli interpreti principali sono delle personalità di spicco della comicità all’italiana come Pasquale Petrolo (in arte Lillo) già noto per la sua partecipazione al duo Lillo e Greg e Paolo Ruffini, attore e presentatore di gran talento, e Violante Placido.

La trama del film Modalità aereo: una riflessione sull’utilizzo dello smartphone

La trama del film Modalità aereo gira intorno al personaggio di Diego Gardini, un ricco e sgarbato imprenditore in viaggio verso l’Australia. Durante la sua permanenza in aereo, Diego dimentica il suo smartphone nella toilette. Il dispositivo contiene importanti informazioni riguardo la vita privata dell’uomo, inclusi i suoi segreti più reconditi.

Il cellulare viene ritrovato da Ivano e Sabino, due impiegati della società aeroportuale. Dopo aver scoperto l’identità del proprietario, i due scelgono di vendicarsi del comportamento rude e arrogante di Diego attraverso l’uso improprio del dispositivo. Ivano e Sabino compiono acquisti folli, inoltrano messaggi privati di Diego all’intera rubrica e pubblicano informazioni false sull’uomo, distruggendo completamente la sua immagine. Diego, sempre più disperato, cerca di limitare i danni di tale azioni, quasi sempre con scarso successo. Modalità Aereo è un film che fa ridere, ma soprattutto riflettere sull’importanza delle informazioni contenute all’interno dei nostri smartphone e sulla dipendenza dell’uomo dalla tecnologia. In una recente intervista, Fausto Brizzi ha dichiarato di aver preso ispirazione da altri film in cui un oggetto di per sé non pericoloso finisce per trasformarsi nella forza motrice di una successione di momenti divertenti.

Il film, inoltre, è stato girato a bordo di un aereo reale, al fine di rendere le scene quanto più realistiche e vere possibili. Nonostante le difficoltà legate alla realizzazione di un film all’interno di un velivolo, questa pellicola è stata un grande successo al botteghino, anche grazie alla presenza di Anna Foglietta e Francesco Mandelli, altri due grandi nomi del cinema comico italiano.