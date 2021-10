Moglie e figli Alessandro Siani/ La famiglia lontana dal mondo del gossip

Alessandro Siani, moglie e figli: chi sono? L’attore e nuovo conduttore di Striscia La Notizia è sposato da anni, ma non rivela nulla della sua vita privata. Ironico, pungente e irriverente, Siani sul palcoscenico è un vulcano, ma una volta spenti i riflettori del mondo dello spettacolo è un uomo semplice, discreto e riservato. Il comico napoletano, infatti, è molto discreto per quanto concerne la sua vita sentimentale e privata visto che non si conosce davvero nulla nè della moglie nè tantomeno dei figli.

L’unica certezza è che Alessandro Siani è follemente innamorato di sua moglie, una donna che ha conosciuto molto prima di diventare famoso. Nel 2008 Siani e la misteriosa donna si sono sposati ed oggi vivono nel quartiere di Fuorigrotta. Dal loro amore sono nati due bambini. Proprio come Siani, anche la moglie è una donna molto discreta e riservata che preferisce vivere ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Alessandro Siani vita privata: discrezione e riservatezza su moglie e figli

Basti pensare che Alessandro Siani e la moglie non sono mai apparsi insieme in pubblico. Le uniche foto che ritraggono il comico e attore napoletano in compagnia della sua donna sono stata scattate e rubate da alcuni paparazzi. Sta di fatto che sul web non è presente nulla su di loro nè tantomeno queste foto rubate alla coppia. Sono pochissime le persone che conoscono qualcosa sulla vita privata dell’attore che da 13 anni è sposato con questa misteriosa donna di cui non è dato sapere nemmeno il nome.

La storia d’amore tra Alessandro Siani e la moglie è nata quando entrambi erano ancora giovanissimi. Un amore che si è rafforzato nel corso degli anni spingendo la coppia al matrimonio celebrato con una cerimonia intima e privata a conferma del loro desiderio di non visibilità. Che dire: una coppia da altri tempi!

