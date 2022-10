Moglie e figlio Dario Cassini/ Una vita privata segreta per l’attore e comico

Dario Cassini, chi sono la moglie e il figlio?

Chi sono la moglie e il figlio di Dario Cassini? L’attore e comico si è messo in gioco nella nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 dove ha conquistato la giuria con la sua simpatia e ironia. C’è ancora tanto da fare nel ballo, ma sicuramente nelle prossime puntate saprà sorprenderci. Intanto con la partecipazione al dance show di successo di Rai1 si sono riaccesi i riflettori sulla sua vita privata di cui si conosce davvero poco. Il comico, attore e cabarettista italiano è fidanzatissimo da anni con una misteriosa donna che l’ha reso anche papà di un figlio di nome Raffaele.

Non è dato sapere di più, visto che Dario è molto schivo e riservato quando si tratta di aprire il suo cuore e parlare dei suoi affetti. Una timidezza che non ha quando calca un palcoscenico regalando un sorriso a chi lo ascolta. Chissà che durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, Cassini non decide di sbottonarsi un pò di piangere parlando proprio dei suoi affetti e della sua famiglia.

Dario Cassini: “parlare di donne mi piace molto”

Attore e comico di successo, Dario Cassini si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche per una serie di frasi. ancora oggi considerate dei cult. Ecco per voi qualche esempio:”parlare di donne mi piace molto, sono la mia unica fonte di reddito, le prego di continuare a comportarsi in maniera così assurda, perché hanno manie improponibili, non sanno stare da sole, sono multiformi, anche a letto sono delle truffatrici”; oppure “sono una persona estremamente generosa in sentimenti e sono rimasto “scottato” più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”.

Non solo, Cassini si è fatto anche conoscere partecipando a tantissimi programmi di successo come Zelig e Colorado fino al recente Only Fun. Che dire, quando c’è lui in tv la risata è assicurata!











