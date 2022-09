Moglie ‘segreta’ Alessandro Siani, chi è?/ Sposati dal 2008: gli scatti inediti che..

MOGLIE ‘SEGRETA’ DI ALESSANDRO SIANI: MISTERO SULL’IDENTITA’

Chi è la moglie segreta di Alessandro Siani attorno a cui nel corso degli anni è nato un vero e proprio mistero? L’ospitata di questo pomeriggio, negli studi di “Verissimo”, del comico e attore napoletano -che si appresta a condurre “Striscia la Notizia” assieme al collega per una coppia davvero inedita- riaccende inevitabilmente i riflettori sulla vita privata e sentimentale del 47enne Alessandro Esposito (questo il nome di battesimo del cabarettista che ha scelto il nome d’arte in onore al giornalista Giancarlo Siani) e su quella che sarebbe la sua storica compagna. Ma chi è la sua consorte?

Andiamo con ordine e partiamo dal fatto che Alessandro Siani è da sempre molto abbottonato a proposito del suo privato non solo durante le sue apparizioni pubbliche o in televisione ma pure sui suoi canali social dove non lascia mai trasparire eccessivi dettagli sul ‘dietro le quinte’ della sua vita: eppure, nonostante quello che qualcuno che non lo conosce potrebbe pensare, l’attore campano non solo non è single, ma è sposato da oltre quattordici anni ed è pure diventato nel frattempo padre di due figli. Tuttavia della misteriosa donna non si conosce al momento l’età e tantomeno il nome: in base a quello che sappiamo la coppia sarebbe convolata a giuste nozze nel 2008 e avrebbe scelto di vivere in quel di Fuorigrotta, suggerendo che la moglie ‘segreta’ di Siani possa anche essere una sua concittadina.

ALESSANDRO SIANI, LA FOTO INEDITA CON LA MOGLIE E…

Ma cos’altro sappiamo della moglie misteriosa di Alessandro Siani? A dire la verità, e non poteva certamente essere il contrario, in alcune occasioni in passato l’attore e la compagna sono stati ‘pizzicati’ durante qualche loro uscita ma è innegabile che facciano di tutto per mantenere la loro sacrosanta privacy e stare lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo. Anzi, pare anche che il cabarettista abbia conosciuto la dolce metà da giovane, tanto tempo prima di diventare un volto noto del grande schermo oltre che della televisione. Che sia questo uno dei segreti della loro felicità?

Ripensando a tante coppie molto più ‘mediatizzate’ e che hanno scelto (comunque legittimamente) di vivere il loro amore e l’intimità famigliare sotto la luce di riflettori e dei social, la risposta sembra essere positiva: resta comunque il fatto che il mistero che avvolge la loro storia continua a stuzzicare la curiosità dei fan di Alessandro Siani. Tanto che tempo fa era stata vista quasi come uno scoop la pubblicazione di alcuni scatti dell’attore in compagnia della moglie: la donna, con gli occhiali da sole, è difficilmente riconoscibile però e forse è meglio così, dato che quelle foto inedite avrebbero potuto rovinare quell’aura di fascino di cui sono ancora ammantate certe love story nell’epoca della riproducibilità social, pardon tecnica, di cui parlava Walter Benjamin oltre un secolo fa ma con lucida preveggenza.











