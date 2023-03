Moise Kean, Juventus: racconto choc del padre: “Vivo in strada”/ “Mio figlio non…”

Biorou Jean Kean, padre di Moise Kean: dall’abbandono alla nuova famiglia: “Spero mi perdonino…”

Cresciuto tra le giovanili di Torino e Juventus, dopo il consueto giro di prestiti Moise Kean è tornato alla Juventus con l’ambizione di riuscire a diventare la punta di diamante della trequarti bianconera. Nelle ultime ore però, il suo nome è al centro dell’interesse mediatico per questioni non proprio calcistiche. Biorou Jean Kean, padre del calciatore, ha infatti rivelato un retroscena di carattere familiare spiegando non solo le sue condizioni disagiate ma anche come il rapporto con suo figlio sia ad oggi ai minimi storici.

“Ho sbagliato, nella mia vita ho commesso tanti errori. Ho chiesto scusa e vorrei solo che i miei ragazzi mi perdonassero“. Queste le prime dichiarazioni di Biorou Jean, padre di Moise Kean – riportate dal Corriere della Sera – che diversi anni fa decise di lasciare la moglie e i suoi due figli per tornare in Africa, per poi rientrare in Italia e crearsi una nuova famiglia. Attualmente, riporta il quotidiano, il padre dell’attaccante vive a Fossano con sua moglie con la quale ha avuto altri 3 figli. “I ragazzi si conoscono, ma non si frequentano. Comincio a invecchiare e vorrei tanto rivedere la mia famiglia unita; prego tutti i giorni perché possa accadere“.

Birou Jean Kean sfrattato, interviene il sindaco di Fossano: “Assurdo che il figlio non lo aiuti…”

Biorou Jean, padre di Moise Kean, ha dunque ammesso di sognare una famiglia unita a dispetto dei rapporti attuali; ciò che colpisce però è il retroscena riguardo le sue attuali di vita da lui stesso svelate: “Siamo stati sfrattati perchè avevamo 13 mila euro di debiti di spese condominiali. Il padrone di casa aveva le sue buone ragioni e non si capacitava che non riuscissimo a pagare. Forse pensava fossi ricco perchè lo è mio figlio, ma non è così”. Questo il racconto del padre di Moise Kean, riportato dal Corriere della Sera.

La situazione di disagio raccontata da Biorou Jean – il padre di Moise Kean – è inoltre nota anche al sindaco della città di Fossano, come testimoniato dalle parole riportate dal quotidiano. “Come farei per qualunque fossanese in difficoltà stiamo dando loro una mano. Nell’ottobre scorso gli abbiamo riconosciuto la cittadinanza italiana; ed entro aprile gli verrà assegnato un alloggio. Mi sembra assurdo che il figlio non lo aiuti economicamente: bastano 10 mila euro l’anno per un affitto“. Oltre ai problemi economici, tra Biorou Jean e suo figlio Moise Kean i rapporti sono praticamente nulli per il dispiacere del genitore: “Hanno sofferto molto per causa mia e mi dispiace. Ogni tanto gli mando qualche messaggio; a volte neanche mi risponde, altre si limita a inviarmi un ‘ciao’ “. In ogni caso, riporta il Corriere della Sera, non manca di essere orgoglioso per la florida carriera del figlio: “Lo portavo alla scuola calcio ad Asti e poi a quella del Toro. Fino alla Juventus. Vederlo giocare e segnare mi riempie di orgoglio e vorrei poter esultare con lui”.











