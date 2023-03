Risultati Torneo di Viareggio 2023/ Diretta gol live score 3^ giornata gruppo B

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SI CHIUDONO I GIRONI!

I risultati del Torneo di Viareggio 2023 per sabato 25 marzo sono quelli che chiudono la prima fase, ovvero quella dei gironi: oggi in campo la terza giornata del gruppo B (gironi 5-6-7-8) con la definizione delle squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale, le prime due partite scattano alle ore 14:00 (Sampdoria Arezzo e UYSS New York Grosseto) mentre tutte le altre saranno alle ore 15:00 – orario consueto di inizio – ricordando che all’interno del singolo girone sarà garantita la contemporaneità delle due partite per evitare eventuali calcoli di classifica.

Vedremo allora cosa succederà sui vari campi: come abbiamo già detto nei giorni scorsi, i risultati del Torneo di Viareggio 2023 per questa edizione della Coppa Carnevale possono essere particolari perché di fatto tutte le big hanno scelto di rinunciare; questo non impedisce di assistere a partite comunque interessanti, dovendo anche ricordare che le formazioni che fanno parte del campionato Primavera 1 sfruttano questa manifestazione per far giocare e mettere in mostra chi magari nell’arco della stagione ha meno modo di farlo. Tra poco saremo impegnati con i match, aspettiamo di capire quale sarà il loro esito…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Torna in campo dunque il gruppo B nei risultati del Torneo di Viareggio 2023: significa avere impegnate Fiorentina e Sampdoria, che in questa parte di tabellone appaiono come le favorite per accedere ai quarti di finale. Ricordiamo infatti che il sorteggio degli ottavi sarà effettuato all’interno del singolo gruppo, dunque per il momento le squadre che si qualificheranno dai gironi 5, 6, 7 e 8 in campo oggi non si dovranno preoccupare di quanto è avvenuto ieri nel gruppo A; poi arriveranno tutti gli altri incroci.

Fiorentina e Sampdoria dunque comandano il gruppo, anche da un punto di vista storico visto che nell’albo d’oro del Torneo di Viareggio hanno vinto più volte; i viola forse sono la squadra più calda del momento anche per quanto riguarda il campionato 1, dunque sarà interessante vedere come si comporterà soprattutto con le sue seconde linee. Stesso discorso per la Sampdoria che sta lentamente risalendo la corrente; naturalmente il contesto dei risultati del Torneo di Viareggio 2023 è ben diverso da quello del campionato, adesso accomodiamoci per scoprire cosa succederà questo sabato…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: 3^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 5

Ore 15:00 Fiorentina Monterosi

Ore 15:00 Euro New York Seravezza Pozzi

GIRONE 6

Ore 14:00 Sampdoria Arezzo

Ore 14:00 UYSS New York Grosseto

GIRONE 7

Ore 15:00 Bologna Jovenes Promesas

Ore 15:00 Atromitos Mavlon

GIRONE 8

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Ladegbuwa

Ore 15:00 Sport Recife Imolese











