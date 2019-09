Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari delle gare, oggi c’è Tortu!

Cominciano oggi venerdì 27 settembre i Mondiali di atletica 2019 di Doha! La tanto attesa manifestazione iridata prende quindi il via e ci farà compagnia fino al prossimo 6 ottobre: sulle piste del Qatar quindi di alterneranno le star dell’Atletica mondiale e certo non mancheranno anche i nostri azzurri, in primi Filippo Tortu, impazienti di mettersi alla prova fin da oggi, dove da programma assisteremo alle prime batterie e qualificazioni. Pure va subito fatto un avvertimento per gli appassionati italiani: oltre al fuso orario, per scelta degli organizzatori (che hanno cercato così le condizioni più miti per far gareggiare) molte gare sono previste dal tardo pomeriggio fino alla notte fonda secondo l’orario italiano (soprattutto per le prove già lunghe, come marcia e maratone).

MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: IL PROGRAMMA DI OGGI CON TORTU

Andiamo quindi subito a vedere quali saranno le prime gare e come si configura il programma odierno per la prima giornata dei Mondiali di Atletica 2019 a Doha. Ecco quindi che in Qatar la prima gara non avrà luogo prima delle ore 15.30 secondo il fuso orario italiano, con le qualificazioni del salto in lungo maschile. Di fila avranno luogo i turni preliminari dei 100 m maschili, dove ci sarà anche il nostro Filippo Tortu e le qualificazioni del lancio del Martello femminile. Solo alle ore 16.10 ecco le batterie degli 800 m femminili e le batterie dei 100 m maschili, oltre che le prove di qualificazione per il Salto con l’asta femminile. Il programma poi prosegue alle ore 17.40 con le qualificazioni del salto in alto e le batterie dei 3000 siepi per le donne, oltre che del Salto triplo per gli uomini. Ciliegina sulla torta per questa prima giornata dei Mondiali di atletica a Doha saranno le batterie dei 5000 m e dei 400 m ostacoli maschili, oltre che la prova femminile della Maratona, al cui termine (purtroppo quando da noi sarà ben tardi) verranno quindi assegnate le prime medaglie iridate per la manifestazione outdoor.

