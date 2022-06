Mondiali, quando la sosta di Serie A 2022/2023?/ Date e modifiche del calendario

CALENDARIO SERIE A 2022-2023: QUALI SONO LE SOSTE DEL CAMPIONATO?

Il calendario di Serie A 2022-2023, che presto conosceremo tramite il sorteggio, ci presenta quest’anno una novità assoluta: la sosta per i Mondiali. Storia nota: l’organizzazione della Coppa del Mondo è toccata al Qatar e, viste le temperature estive incompatibili con le partite di calcio, dopo aver studiato altre soluzioni (più o meno realistiche) per preservare uno status quo che non era mai stato intaccato prima, ci si è giustamente arresi all’evidenza. I Mondiali si giocano in tardo autunno: prenderanno il via il 21 novembre.

Un unicum nella storia del calcio: solitamente la Coppa del Mondo è un grande appuntamento estivo, un mese di colore, tifo e passione in ogni parte del mondo ma con la certezza che, almeno nel nostro emisfero, ci fossero caldo e magari ferie (e/o vacanze) ma soprattutto il campionato fosse terminato. Invece, oggi no: il calendario di Serie A 2022-2023 dovrà tenere conto dei Mondiali, che si giocheranno in mezzo al torneo. Che fare dunque? Semplice: la Serie A si fermerà, e adesso scopriremo quando lo farà e per quanto tempo, e che impatto potrebbe avere sull’esito delle varie lotte per i tanti obiettivi di classifica (scudetto in primis, naturalmente).

LE DATE DELLE SOSTE DEL CAMPIONATO SERIE A PER I MONDIALI?

Il calendario di Serie A 2022-2023 prevede lo stop dal 13 novembre. Saremo alla 15^ giornata del campionato, dunque ne mancheranno poi 4 per portare a termine il girone di andata. La cosa interessante però è quella legata alla data della ripresa: infatti, la Lega Serie A ha disposto che le 20 squadre non tornino in campo prima del 4 gennaio. Significa una pausa di 52 giorni: mai successo nella storia della nostra Serie A, ultimamente – e non sempre è stato così – eravamo abituati a vedere una sosta di due settimane anche scarse, nelle vacanze di Natale che ad un certo punto erano state “calcisticamente abolite” (ma l’esperimento del Boxing Day è durato una sola stagione).

Comunque, tradotto nella disponibilità dei calciatori, chi dovesse eventualmente raggiungere la finale dei Mondiali (che sarà il 18 dicembre) potrà tornare a disposizione degli allenatori almeno due settimane prima della ripresa del campionato. Certo: avrà avuto un mese intenso di partite (7, arrivando in fondo) ma comunque avrà poi il tempo di “riacclimatarsi”, e potremmo anche togliere le virgolette perché sarà anche in senso letterale. Il calendario di Serie A 2022-2023 quest’anno sarà parecchio interessante anche per questo…











