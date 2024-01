Monia La Ferrera chiude con Massimiliano?/ Basta, chiudo, lui vuole altro che io non gli posso dare”

Monia La Ferrera in crisi per Massimiliano: “Lui vuole altro che io non gli posso dare”

Monia La Ferrera sta attraversando una profonda crisi al Grande Fratello, a causa di Massimiliano Varrese. Nonostante ci sia un’attrazione, la hostess non desidera avere una relazione almeno per il momento ma l’attore spinge per andare oltre la semplice amicizia.

Antonella Fiordelisi: "Ho messo alla prova i miei genitori..."/ Lo sfogo é virale: c'entra C'é posta per te

Come riporta Biccy, la concorrente si è sfogata con Greta e Rosy e ha dichiarato: “Lui vuole altro che io non gli posso dare. Vuole che gli stia più vicino. Dice che ha capito la mia storia e che avrà pazienza, ma non lo dimostra. Si sveglia e si comporta in un’altra maniera. Le parole le porta via il vento, io guardo i comportamenti. Inutile che mi dici una cosa e poi fai altro. Sono un po’ stufa, lui vorrebbe un altro tipo di avvicinamento. Io gli sto vicina da amica, mi metto accanto a lui se prende il sole e parlo, lo ascolto, ma basta così.”

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, nata nuova coppia Grande Fratello 2024?/ Fiordaliso: "Lui è cotto, lei..."

Monia La Ferrera chiude con Massimiliano? Le sue parole

Monia ha manifestato, in confidenza a Rosy e Greta, la volontà di chiudere la frequentazione con Massimiliano perchè non si sente capita: “Io non cambio come sono! Sono cambiata troppe volte per gli altri. Io devo stare con il pensiero che lui è arrabbiato con me perché io non mi avvicino come vuole. Lui sa un quarto di quello che ho passato! È stato un azzardo dargli delle dimostrazioni. Per poi cosa… pentirmene? Così non fa che allontanarmi, accusandomi di non stargli vicino. Sono stanca, te lo giuro, troppo stanca. Io vado lì e chiudo adesso, basta, io voglio chiudere. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare queste cose. Queste cose mi fanno sentire inadeguata”.

Heidi Baci al Grande Fratello albanese lancia frecciate a Massimiliano Varrese/ Criticato Alfonso Signorini

A questo punto, come riporta Biccy, Monia La Ferrera affronta l’attore: “Ma anche se fossimo stati fidanzati… se per un giorno non ci sentiamo è una tragedia? Ho finito, basta, non è quello che voglio, chiudo. Io non me lo merito, non mi merito un uomo come te, ok? La giro così almeno ne esci bene. Io e te non possiamo stare insieme e non possiamo avere una relazione. Tu stavi dieci passi avanti rispetto a me e te l’avevo detto. A me non vanno bene i tuoi comportamenti“. A questo punto Varrese replica: “Sto dicendo che se non vengo io a parlarti e conoscerti, non succede nulla. Dimmelo perché non ti avvicini. Chiudi? Sono spiazzato, io sono veramente sconvolto. Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA